El Consejo Asesor de Marca Paraná define los lineamientos, desafíos y objetivos para el 2026
El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Entre Ríos, regional ONO, fue la entidad anfitriona de una nueva reunión del Consejo Asesor de Marca Paraná, que tuvo como eje principal el inicio del trabajo colaborativo para la elaboración del plan 2026, una instancia clave que permitirá definir los lineamientos, desafíos y objetivos para el próximo año.
A lo largo de la jornada, los representantes de las instituciones que integran el Consejo compartieron ideas, realizaron balances del trabajo desarrollado durante 2025 y debatieron sobre las prioridades que orientarán la planificación conjunta de Marca Paraná.
El programa Marca Ciudad se desarrolla a partir de una planificación público-privada anual, con iniciativas impulsadas por el Municipio de Paraná y las organizaciones que conforman el Consejo Asesor. Este espacio de diálogo y construcción colectiva sostiene una mirada amplia, plural y participativa, basada en una visión compartida de la ciudad.
Además del comienzo del trabajo hacia el plan 2026, durante la reunión se abordaron temas como:
-El cierre de la convocatoria del Sello Verde de Distinción, que reconoce el compromiso ambiental de empresas y organizaciones locales. Luego de la prórroga del periodo de inscripción, finalmente se cuentan 30 instituciones y empresas que se presentaron y serán evaluadas por el jurado.
-Los avances del programa Diseña Paraná, que ya cuenta con la lista de seleccionados para la feria 2025, a realizarse el 21, 22 y 23 de noviembre.
-La segunda etapa de Marcá tu Identidad, desarrollada junto a tres nuevas redes comunitarias de la ciudad: red Noroeste, red Oeste y red Socioeducativa Lomas del Mirador.
-La próxima puesta en línea de la plataforma ParanáPyME, un espacio de recursos y herramientas de apoyo para pequeñas y medianas empresas locales.
Como en cada encuentro, también se realizó el seguimiento de las mesas de trabajo, entre ellas el proyecto Paraná Ciudad Universitaria, que recientemente impulsó el Ideatón Paraná 360.
Durante la segunda parte de la reunión, los miembros del Consejo Asesor y el equipo coordinador de Marca Paraná trabajaron en conjunto para modelar los primeros lineamientos del plan de trabajo 2026, que continuará desarrollándose de manera virtual en las próximas semanas.
La coordinadora del programa, Anabel Waigandt, destacó: “Hoy inicia un poco la reflexión, el análisis de lo hecho y los desafíos para el año que viene, para ir generando ese plan de trabajo que también se presenta a la intendenta Rosario Romero en la última reunión de trabajo del Consejo de Marca Paraná. Hay distintos temas que son realmente grandes e importantes para la ciudad, que están dentro de la visión compartida en la que trabaja el Consejo Asesor y que la idea es generar iniciativas colaborativas público-privadas que vayan sumando hacia ello”.
Por su parte, la subsecretaria de Planificación, Alejandra Flores, puso de relieve el proceso que se pondrá en marcha para la elaboración del Plan Urbano Ambiental de Paraná, un proyecto que busca integrar diagnósticos, antecedentes y planes previos para construir una visión común de ciudad. “El gran objetivo —señaló— es generar acuerdos participativos que nos permitan definir lineamientos estratégicos y temáticas diversas, poniendo en valor lo hecho y actualizando el diagnóstico con las problemáticas actuales”.
Participaron del encuentro representantes de las siguientes instituciones y áreas:
Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná
Dirección General de Juventudes
Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Subsecretaría de Planeamiento
Unión de Colectividades de Entre Ríos
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Asociación A Ñangarecó Nderejhé
Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos
Facultad de Ciencias de la Educación, UNER
Facultad de Trabajo Social, UNER
Subsecretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana
Fundación Eco Urbano
Complejo Sala Mayo
Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Entre Ríos – Regional ONO
Editorial Municipal
Centro Comercial e Industrial de Paraná
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos – Delegación Paraná.-