El Congreso de la Nación y un nuevo récord: 2025 fue el año con menos leyes sancionadas en una década
El Congreso de la Nación clausuró el año legislativo 2025 con un dato elocuente: fue el período de menor producción normativa de los últimos diez años. En total, se sancionaron 13 leyes, once durante el período ordinario y apenas dos en sesiones extraordinarias, en un contexto dominado por la confrontación política, la fragmentación parlamentaria y las debilidades elocuentes en las estrategias oficialistas pero a la vez de la oposición como ocurrió en el cierre ya con una nueva composición de escaños.
El balance revela que ninguna de las leyes aprobadas durante las sesiones ordinarias fue impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo. De las once normas sancionadas entre marzo y noviembre, ocho correspondieron a iniciativas opositoras -como el Financiamiento Universitario, los aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás- y tres fueron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior.
Recién en el cierre del año, durante las sesiones extraordinarias, el oficialismo logró avanzar con dos proyectos propios: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, ambas aprobadas este viernes. Hasta entonces, el presidente Javier Milei había enfrentado un Congreso reacio, al punto de recurrir al veto presidencial en siete oportunidades, de las cuales tres fueron revertidas por el Parlamento, un hecho poco frecuente en la dinámica institucional reciente.
La oposición, además, echó mano a herramientas reglamentarias poco habituales para forzar el tratamiento de temas incómodos para el Ejecutivo. En 2025 se registraron 20 emplazamientos a comisión, cuando el promedio histórico anual no superaba los tres. A esto se sumó el rechazo legislativo a cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, marcando un límite explícito al margen de maniobra presidencial.
Un informe de Directorio Legislativo completa el cuadro: de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, lo que evidencia la dificultad para consensuar una agenda parlamentaria estable. Pese a este escenario, en el oficialismo confían en que la nueva composición del Congreso tras las elecciones de octubre permita en 2026 pasar de una lógica defensiva a una ofensiva y recuperar la iniciativa legislativa perdida durante su primer año completo de gestión.