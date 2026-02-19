El Congreso de la Nación es un cabaret
Lejos del recato que alguna vez se imponía en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el inicio de la sesión de este jueves para tratar el proyecto de reforma laboral impulsado por la gestión de Javier Milei volvió a exponer la exaltación de dos diputadas, una kirchnerista y otra libertaria, que se cruzaron a los gritos en el recinto y no por ideas, sino por cuestiones de conducta.
Las protagonistas, una vez más, fueron la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano -representante de Santa Fe y crítica de la reforma- y su colega de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, porteña y una de las principales defensoras de la iniciativa.
Esta vez la reacción y filmación difundida por Lemoine se produjo luego de que en medio de una airada reacción de los bloques opositores que se abalanzaron hacia el estrado de la Presidencia que ocupa Martín Menem para reclamar cambios a la rutina de labor parlamentaria, visiblemente ofuscada Carignano arremetió contra los cables que conectan micrófonos y modems en un escritorio contiguo.
De pie y mientras aplaudía el reclamo de la bancada K, vestida con un saco azul tipo sastre que lucía un pin con la leyenda “Cristina Libre”, Carignano desconectó al menos cuatro cables de los aparatos que tenían en su mesa los taquígrafos, lo que inspiró aflore la habitual irascibilidad de Lemoine.
ESCÁNDALO EN EL CONGRESO
La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión!
¡Esto es INACEPTABLE!
Miren como se acerca haciéndose la distraída… no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones. pic.twitter.com/mXF1E2KCTS
— Lilia Lemoine (@lilialemoine) February 19, 2026
“Carignano, ¿Qué haces, estás loca?”, se le escucha gritar en su propia filmación a Lemoine mientras Carignano le responde con gestos ampulosos y suelta un insulto hacia la libertaria.
Y, de inmediato, arremetió por la red social X para denunciar la situación. “La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión! ¡Esto es INACEPTABLE! Miren como se acerca haciéndose la distraída… no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones”, escribió Lemoine.
Los textos de la libertaria tuvieron rápido eco entre sus compañeros de bancada, que repudiaron la situación.
El incidente tampoco pasó desapercibido para las autoridades de la cámara, dado que cuando la diputada nacional Victoria Tolosa Paz -también del bloque kirchnerista- quiso hablar, no pudo hacerlo con los micrófonos porque no funcionaban. Y, entonces Martín Menem le indicó que eso pasaba porque “hubo gente tocando los cables y fueron de su bloque”.
Más allá del tono escandaloso del caso, la diputada Lemoine reveló que con su accionar Carignano “agredió a los taquígrafos y desconectó los micrófonos”.
“Según el artículo 188 del reglamento se la podría expulsar de la Cámara con la mayoría simple”, remarcó y explicó que “el personal los volvió a conectar pero estamos teniendo algunos problemas”.
La diputada libertaria sostuvo que su colega kirchnerista “vandalizó los equipos de la Cámara de Diputados”.
Según el artículo 188 que citó Lemoine, se prevén sanciones “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare” y entonces la Cámara “a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución” para expulsar a uno de sus integrantes.
La sesión ya había comenzado caldeada, con el oficialismo logrando por los pelos el quórum necesario para habilitar el tratamiento. Ayudaron al gobierno de Milei los bloques que responden a los mandatarios provinciales de Salta, Catamarca y Misiones.
También hubo chispazos a la hora de aprobar la labor parlamentaria. La votación se hizo a mano alzada y resultó en una aprobación. De inmediato, Germán Martínez y Cecilia Moreau por el peronismo y Nicolás Del Caño por la izquierda se acercaron al estrado de Martín Menem para rechazar lo aprobado.
Hubo gritos, reproches cruzados y tensión por el orden de la palabra. “Callate, monigote”, exclamó Moreau cuando un oficialista no la dejaba hablar.
Le llegó el turno al libertario Carlos Zapata. “En Mandrilandia no se respeta el reglamento”, aseguró durante el pedido de homenaje al fallecido capitán Héctor Cáceres.
A su vez, y mientras era aplaudido por sus colegas de bancada y también por los opositores a modo de protesta, el legislador agradeció en tono de broma: “Gracias por los aplausos, y eso que no soy Bad Bunny”.
El diputado K @pietragallahora le dejó una cadena en el escritorio a @MenemMartin tras afirmar que la reforma laboral es esclavista
“Entendemos que esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud. Te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley que es un retroceso para… pic.twitter.com/vPnDOGmgkz
— El Economista (@ElEconomista_) February 19, 2026
Ya comenzado el debate de la reforma laboral, Horacio Pietragalla (Unión por la Patria) tomó la palabra para expresar su disconformidad porque la lista de oradores en el debate por la reforma laboral se limitó a 40 diputados. Pietragalla dejó una cadena en el escritorio de Menem tras afirmar que la reforma es esclavista
“Entendemos que esta ley es una ley que nos retrotrae a la esclavitud. Te voy a hacer entrega del símbolo de esta ley que es un retroceso para los derechos laborales”, le dijo Pietragalla a Menem.
Acto seguido, se levantó de su banca y acudió hasta el escritorio del presidente de la Cámara, donde depositó una cadena como símbolo de esclavitud.
Lemoine, con fallido incluido, expuso la situación en sus redes, desde la Cámara baja. “¡PITROLLA [sic] ENTRÓ ARMADO CON CADENAS AL CONGRESO!”, escribió, con mayúsculas de origen.