El Congreso avanza con su propia investigación por $LIBRA y apunta a transferencias millonarias vinculadas a reuniones clave
Mientras la Justicia Federal continúa con la causa principal, la Comisión investigadora del Congreso por $LIBRA avanza de manera paralela en busca de respuestas sobre el lanzamiento de la moneda virtual que el presidente Javier Milei promovió en X y que hoy está bajo sospecha de estafa.
A pesar de los fracasos en los intentos por hacer declarar a funcionarios, un grupo reducido de legisladores opositores decidió seguir adelante con la pesquisa. Hasta el momento, enviaron más de 17 oficios a bancos virtuales para recabar datos sobre unas 100 operaciones sospechosas relacionadas con la corta existencia de $LIBRA.
El trabajo de la Comisión se centra en tres ejes principales: las billeteras que participaron en el financiamiento inicial del token, las que retiraron ganancias antes del colapso, y una serie de movimientos asociados a Hayden Mark Davis, creador del activo. Parte de esas transferencias son millonarias y coinciden con fechas clave del caso.
Uno de los ejemplos más llamativos es una transferencia de medio millón de dólares desde una cuenta vinculada a Davis, realizada el mismo día en que se reunió con Milei en la Casa Rosada, el 30 de enero. También hay registros de operaciones posteriores a ese encuentro, con montos aún mayores.
Otra fecha bajo investigación es el 3 de febrero, un día antes de la visita de Mauricio Novelli —uno de los investigados locales— al Banco Galicia, y once días antes del lanzamiento de la moneda. Esa noche, una cuenta ligada a Davis realizó doce transferencias en dos horas hacia la plataforma BitGet.
Cinco de esas operaciones, consideradas las más relevantes, suman USDS 3.965.627, una criptomoneda de valor equivalente al dólar. Aún no se conoce quiénes fueron los destinatarios, motivo por el cual la Comisión envió un oficio a BitGet solicitando información sobre 25 movimientos en total, incluidos los del 3 y 14 de febrero —fecha de creación del token— y los del 30 de enero, día del encuentro entre Davis y el presidente.
En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano acreditó que una cuenta cotitular de Novelli recibió USDC 695.990 desde BitGet esa misma noche del 3 de febrero. Además, comprobó que al día siguiente Novelli, su madre y su hermana visitaron dos cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia.
El abogado de Novelli, Daniel Rubinovich, negó cualquier relación entre ambos hechos y aseguró en un escrito judicial que “los casi 700 mil dólares seguían en la cuenta virtual el día de la visita y se movieron más tarde por motivos financieros”.
Las mismas cajas de seguridad fueron reabiertas el 17 de febrero, primer día hábil tras el colapso de $LIBRA. Cuando la Justicia acudió a inspeccionarlas, ya estaban vacías.
Por otro lado, los seis diputados que integran la subcomisión de $LIBRA —Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Sabrina Selva, Yolanda Vega y Juan Marino— mantuvieron la semana pasada una reunión con el juez Martínez de Giorgi, a quien le solicitaron acceso al expediente judicial.
El encuentro, descrito como “intenso”, se llevó a cabo poco después de que el magistrado rechazara ordenar la comparecencia forzada de los testigos que se negaron a declarar ante el Congreso.
Un día después, trascendió que el fiscal Taiano instruyó a los peritos para analizar los teléfonos secuestrados en marzo, con el fin de determinar si Milei mantuvo comunicaciones con Davis, Novelli, Manuel Terrones Godoy u otros impulsores de la moneda virtual.