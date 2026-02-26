El Congreso argentino aprobó el entendimiento comercial provisorio entre el Mercosur y la Unión Europea
En el marco de la penúltima sesión del período extraordinario, el Senado aprobó por unanimidad avalar el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026.
La votación, realizada a las 15.25 de este jueves, tuvo como resultado 69 votos a favor y 3 en contra, al cabo de un debate que se extendió cuatro horas, y que se intentó acortar drásticamente para ganarle de mano a Uruguay en el objetivo de que el argentino fuera el primer Parlamento en avalar el entendimiento comercial. No lo lograron, pues en un rápido trámite la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el acuerdo y dejó a la Argentina en el segundo lugar.
Los votos en contra correspondieron a Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana di Tullio y Cristina López.
El texto, que consta de 23 capítulos, tiene entre sus objetivos: establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico.
A través del mismo, se establece una zona de libre comercio entre las partes durante un período transitorio que comenzará en la fecha de entrada en vigor del acuerdo.
El debate
Abrió el debate el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Francisco Paoltroni, quien celebró que “ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país y la región” después de 25 años de negociaciones. Este acuerdo “significa un camino al desarrollo definitivo de nuestra República y sobre todo del interior profundo, eternamente postergado”, aseguró. Además, “significan oportunidades para los hidrocarburos: gas y petróleo. Argentina en este sector puede lograr ingresos inconmensurables de divisas”.
A su vez, el formoseño apuntó que este acuerdo “también es una gran oportunidad para el sector minero, postergado por 25 años por leyes nefastas” y destacó “la posibilidad de exportar cobre y litio sin aranceles para nuestro país y la región”.
El oficialista resaltó que se verán beneficiadas “todas las economías regionales” con el acceso a un mercado de “450 millones de habitantes, con aranceles 0”. “La ganadería y la agricultura se ven claramente beneficiadas. No debe haber actividad más federal que la ganadería. Otra gran oportunidad es para el biodiésel”, señaló.
Para Paoltroni, este tratado irá “de la mano con otros tratados internacionales aprobados anteriormente” y junto a la Ley de Modernización Laboral y la reforma de la Ley de Glaciares, “todo esto suma estratégicamente a todos los factores que van a hacer que la Argentina se ponga definitivamente en el camino del crecimiento”.
En su discurso, el presidente de la Comisión de RR.EE. ponderó que “otros países que firmaron acuerdos comerciales con la UE triplicaron la inversión extranjera y hasta sextuplicaron, como en el caso de México”.
“Poner en marcha estos dos grandes sectores de la economía, como el energético y el minero, va a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron tan escasas en nuestro país”, concluyó.
Miembro informante del interbloque Popular, Jorge “Coqui” Capitanich anunció: “Nuestro bloque acompañará la votación con observaciones de algunos de nuestros miembros”. A continuación, indicó que “todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario”.
En esa línea, el chaqueño aseguró que pedirán que en el corto plazo se pueda crear una “comisión bicameral de seguimiento de los tratados internacionales”, entre otras medidas.
Al hacer un análisis sobre el debate actual de “globalismo versus soberanismo” y las medidas adoptadas por Estados Unidos y China en cuanto a sus economías, el legislador del bloque Justicialista sostuvo que “la reducción de aranceles es muy importante para el fortalecimiento de los países”, pero “muchos sectores se benefician y otros se perjudican y eso implica tener una política industrial, actualmente inexistente” en Argentina.
“Existen países europeos que se oponen (al acuerdo), algunos con mayores contundencia que otros”, dijo, al tiempo que en nuestro país también hay sectores que “reclaman las asimetrías, como por ejemplo ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina)”.
El exgobernador chaqueño subrayó que hay que “acompañar a las PyMEs para tener competitividad externa” y “es necesario tener una política industrial activa”. “Mercosur se fortalece a través de esta alianza estratégica”, expresó, al tiempo que “es imprescindible asociar este acuerdo a una estrategia de carácter global”.
Desde La Libertad Avanza, el neuquino Pablo Cervi celebró el tratamiento del acuerdo y “el desafío” de que Argentina “pueda ser el primer país que lo pueda aprobar”. “Esto va en línea con lo que plantea el presidente (Javier) Milei, que uno de los ejes de su política es abrirnos al mundo”, remarcó.
El exradical explicó que este pacto comercial “nos permitiría llegar a acuerdos de libre comercio con el 30% del PBI mundial, cuando por ejemplo Chile, que es vecino nuestro, tiene acuerdos de comercio con el 85% del mundo”. “No podemos imaginar un país desarrollado castigando al agregado de valor”, dijo y señaló que en Argentina existe “un doble castigo” con “impuestos regresivos” y “aranceles de ingreso”. Por eso, el empresario frutícola ponderó la quita de aranceles que prevé este tratado.
Luego que el oficialismo y sus aliados plantearan una moción para acelerar la votación, la cual finalmente se retiró y se decidió acortar al máximo la lista de oradores, fue el turno del senador peronista Adán Bahl, quien se refirió al impacto para su provincia: “Este es un elemento correcto para Argentina. Entre Ríos necesita crecer, expandir sus mercados, tener previsibilidad y reglas claras para que la decisión de inversiones, que siempre son a largo plazo, puedan ser efectuadas con esa seguridad”.
“Si se fortalece el Mercosur, eso va a favorecer fundamentalmente a las provincias que exportan”, afirmó, pero al mismo tiempo remarcó que la industria requiere de “acceso al crédito, un tipo de cambio competitivo, una política fiscal apropiada, obras de infraestructura y de logística”. En esa línea, manifestó que “esto nos abre una puerta, pero hay que ver de qué manera la atravesamos” y “va a ser clave la política pública del Estado nacional, de los estados provinciales y los municipios en acompañar a la industria”.
Cuando ya se conoció que Uruguay se había convertido en el primer país en ratificar el tratado este jueves, se retomó la lista de oradores que estaba prevista desde un comienzo. Entre ellos, habló el radical Maximiliano Abad (quien había planteado la moción que generó quejas de la bancada peronista) y resaltó que este es “uno de los acuerdos más importantes en la historia del Mercosur”.
“Estamos en un contexto internacional muy complejo y difícil, donde las principales economías se pelean y si economías emergentes como la nuestra se aíslan, lo que termina ocurriendo es que pasamos a ser irrelevantes”, observó, para señalar que este acuerdo “es una ventana de oportunidades”.
Sin embargo, el bonaerense advirtió que “para que nuestro país lo aproveche debemos fortalecer nuestras instituciones, invertir en infraestructura, darle prioridad a la educación e innovación”. “Este acuerdo nos garantiza competir, lo que no nos va a garantizar es ganar, por eso tenemos que afianzar esa senda”, agregó.
En su alocución, el jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, consideró que el Mercosur tiene un “impacto muy positivo desde lo comercial y permitió fortalecer los centros económicos del país”. “El Mercosur tiene una gran deuda pendiente que todos los argentinos sintamos que el Mercosur es nuestra esencia y que los países hermanos que somos parte del mismo realmente nos sintamos hermano y eso no se ha logrado. Me parece que, lejos de mejorar las asimetrías y las diferencias que tenemos entre países, no se ha resuelto”, reclamó Vischi y puso como ejemplos programas que aplicó Italia cuando tuvo diferencias entre el norte y el sur y las políticas que usaron para resolver esas asimetrías.
En esa línea, comparó: “Es algo muy parecido a lo que tiene la Argentina, una gran asimetría, grandes problemas culturales”, y advirtió: “Si nosotros no tomamos en cuenta las equivocaciones y errores que hemos tenido en las políticas públicas argentina, pero además con el Mercosur, y este acuerdo económico con la Unión Europea que todos coincidimos en que es positivo para el país, evidentemente si no registramos muchas de las acciones que se están planteando en el convenio, que tiene una integración más amplia, lejos de lograr ese equilibrio territorial y asimetrías, podemos profundizarlas”.
Al respecto, le sugirió al Gobierno que “tome nota y resuelva que las políticas de extracción y de primarización de la economía nos va a llevar a vender materia prima e importar los productos industrializados con valor agregado. El desarrollo va a ser más lento”. Además, sugirió hacer un seguimiento en cómo poder concebir políticas públicas argentinas dentro del país que permitan hace run aprovechamiento y que la elevación de estándares que propone el acuerdo sirve para ponernos metas claras y concisas para un crecimiento armónico.
“Celebramos este acuerdo comercial porque es algo venimos buscando hace mucho tiempo, pero tiene cosas concretas. Es una asociación estratégica de un acuerdo para el largo plazo. Tiene principios que deben ser abordados como los derechos humanos y libertades fundamentales; introduce la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; el Acuerdo de París, la zona de libre comercio. Esta integración multiregional cambia el foco hacia una apertura”, ponderó el radical, pero cuestionó: “Que la apertura sea inteligente y no de forma indiscriminada que propongan problemas a la industria nacional, porque no es bueno cerrar todo para proteger ciertas industrias y tener algunos guetos de algunas industrias que han podido vender gracias a la protección nacional sin competencia”.
En la recta final del debate, tras una reivindicación del Parlasur y el recuerdo de su paso durante ocho años por ese órgano regional, el jefe del interbloque Popular, José Mayans, criticó en duros términos la falta de profundidad en el debate del acuerdo y el tratamiento exprés.
En ese sentido, el formoseño comparó que “Brasil exigió la cláusula de la industria del litio” y “crear un fondo de reconversión para las PyMEs”. “Esto no es la panacea. Esto no es el tratado de la historia. ¡Las pelotas es así! Y menos con este programa económico. ¿Cuántas industrias cerraron, cuántas PyMEs cerraron? ¿Y nosotros vamos a ir a competir con Europa así?”, enfatizó.
Para el presidente del bloque Justicialista, “hay muchas cosas que tendríamos que haber hecho previamente”, pero “no quieren estudiar los temas”, le endilgó al oficialismo. “Estuvieron a un minuto del crimen pasional, como le gusta acá a… (en alusión a Patricia Bullrich)”, cuestionó sobre la intención de adelantar la votación. “Le queremos ganar la carrera a Uruguay y ahora que perdimos, ¿qué hacemos? ¿Estamos votando al pedo?”, continuó.
Finalmente, Mayans afirmó que se cometieron “varios errores en la reserva que teníamos que hacer”; y recordó que este es un proceso iniciado hace 25 años, pero “en un mundo que fue cambiando”. “No vamos a oponernos a un tema de hace mucho tiempo, que muchas provincias creen que va a beneficiarlas, pero hay que corregir las asimetrías”, insistió.
Cerró el debate Patricia Bullrich, que irónicamente le contestó a José Mayans, que había hablado de un “tratamiento exprés” del acuerdo, hablando de “un tratamiento exprés que lleva 26 años. Que sufrió una pausa de casi diez años, casualmente (por) el Gobierno que representa el senador preopinante”.
“Hemos avanzado muchísimo con grandes dificultades, pero estamos cambiando la Argentina. El país decidió cambiar el retraso por la prosperidad”.
La presidenta del bloque LLA sostuvo que “durante muchísimo tiempo la Argentina giró dentro de una lógica proteccionista, donde casi miraba al mundo como un enemigo. Y hoy está en otra dimensión, la de producir, la de crecer, la de volver a ocupar este escenario global. Algún gobierno peronista lo hizo, pero parece que ese gobierno está apartado dentro del peronismo”.
En otro pasaje señaló que “nosotros hablamos de Mercosur, lo respetamos, y estamos firmando después de tantos años el acuerdo con la Unión Europea. Es el resultado de más de 40 años de una estrategia que hoy al país le van a traer mejores resultados en la historia”.
Señaló también que “las barreras comerciales, lo que hacen es generar un modelo corporativo, donde los precios son más altos”. Luego dijo que “las barreras cierran, aumentan los precios y van en contra del salario de los ciudadanos de neustro país. Por eso para nosotros el comercio es lamanera más importante, donde crecen los pueblos. Por eso es que en este caso estamos planteando recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo”.
“Un país que vuelve a ser mirado,escuchado y tenido en cuenta, porque está planteando una idea de cómo construir un capitalismo quele permita estabilidad y generar una Argentina que le de riqueza a sus habitantes”, remarcó.
Sobre el final, expresó su deseo de que el tratado fuera aprobado por unanimidad, lo cual le serviría al país para dar “un salto y un paso de madurez, algo que necesitamos y que nos fortalece frente a la Unión Europea, que ha puesto muchas dificutlades en la firma de este convenio”.