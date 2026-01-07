El concesionario del Balneario 12 de Punta Mogotes criticó agudamente los precios exhorbitantes de ciertos servicios en La Feliz
El empresario Augusto Digiovanni, concesionario del Balneario 12 de Punta Mogotes, cuestionó a los comerciantes y prestadores turísticos que incrementan los precios ante la gran afluencia de turistas en Mar del Plata y advirtió que ese comportamiento “los convertirá en los perdedores de la temporada”.
El empresario remarcó que existen sectores que “todavía aplican lógicas del pasado” y consideró que el público ya no convalida ese tipo de prácticas.
“Hay mucha gente que se sigue aprovechando, que tiene métodos de épocas pasadas, que no van más, que la gente no convalida. Ganadores y perdedores va a haber en la temporada, y te vas a dar cuenta porque hay lugares en los que entrás y no hay nadie y hay lugares donde hacen filas”, afirmó.
Digiovanni sostuvo que el comportamiento del consumo durante el verano evidenciará qué propuestas están alineadas con la nueva lógica del mercado.
Señaló que el turista “mira precios, compara servicios y elige donde se siente bien atendido”, y afirmó que mantener una relación equilibrada entre tarifas y prestaciones “es clave para sostener la actividad en el tiempo”.
“Hoy el público es mucho más consciente del gasto y sabe valorar dónde hay calidad y coherencia entre lo que se cobra y lo que se ofrece”, añadió.
La primera quincena de enero muestra un movimiento intenso en Mar del Plata, con ocupación elevada en los principales balnearios y paradores, aunque con un consumo más selectivo.
Para Digiovanni, ese escenario deja en evidencia un cambio estructural en el comportamiento turístico: “Los que aumentan porque ven mucha gente creen que ganan en el corto plazo, pero son los que después quedan vacíos. El que piensa en el largo plazo es el que va a seguir trabajando”, concluyó.