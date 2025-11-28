El Concejo Deliberante sesionó en el Parque Gazzano y avanzó con proyectos clave para Paraná
En el marco del programa “El Concejo en tu Barrio” (Ordenanza 9388), el Concejo Deliberante de Paraná realizó su 18° sesión ordinaria en el Playón Deportivo del Parque Gazzano, llevando nuevamente la actividad legislativa a un espacio público y abierto de la ciudad.
Una gestión que busca acercar la actividad legislativa a la ciudadanía
El viceintendente y presidente del cuerpo, David Cáceres, destacó el sentido de esta modalidad.
“Decidimos sesionar en espacios totalmente públicos. Antes se hacía en escuelas o salones cerrados; hoy estamos en un lugar emblemático como el Parque Gazzano”, señaló.
Agregó que el objetivo es que vecinos y vecinas puedan observar el trabajo legislativo, conocer cómo se exponen los proyectos y cómo se generan iniciativas para mejorar la convivencia y la eficiencia del Estado.
Reconocimientos y planteos vecinales
El presidente de la Comisión Vecinal Parque del Lago, Héctor Antonio Calfacante, agradeció la realización de la sesión en el barrio y valoró las obras realizadas por la Municipalidad, como mejoras en el parque y en la red vial. Sin embargo, pidió mayor semaforización para reforzar la seguridad vial.
Durante la jornada se entregaron diplomas que declaran “Personalidad Destacada” a los integrantes del Grupo de Veteranos de Paz en Naciones Unidas, ex Ejército Argentino N° 7, que prestaron asistencia humanitaria en la guerra de la ex Yugoslavia en 1995.
Proyectos ingresados y debates abiertos
Tomó estado parlamentario un proyecto del bloque Más para Entre Ríos que propone prorrogar por 60 días el Período de Sesiones Ordinarias 2025, según las facultades previstas en la Ley Orgánica de Municipios.
En tanto, el proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal que crea el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) fue enviado a la Comisión de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano.
Durante el tratamiento, la concejala Luisina Minni presentó in voce un proyecto aprobado sobre tablas para garantizar la participación de quienes hoy trabajan como tarjeteros en el futuro pliego de licitación del SEM, un reclamo planteado por los propios trabajadores presentes en el lugar.
Normativas aprobadas
El plenario avanzó con diversas iniciativas:
- Adhesión a la Ley Olimpia (27.736), que prevé acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital hacia las mujeres, incluyendo capacitación obligatoria para el personal municipal.
- Creación del programa “Sello Verde Construcción”, impulsado por las concejalas Ana Ruberto y Luisina Minni, para incentivar prácticas constructivas sostenibles y promover la eficiencia energética.
- Aprobación de los dictámenes que:
- Declaran la Emergencia Sanitaria, de Estabilidad y Socioambiental por problemáticas en arroyos y el borde costero.
- Reclasifican el Parque Nuevo como “Reserva de Usos Múltiples”.