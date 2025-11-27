El Concejo Deliberante sesionará en el Parque Gazzano y abordará proyectos clave para Paraná
En el marco del programa “El Concejo en tu Barrio” (Ordenanza N° 9388), que propone trasladar las sesiones legislativas a instituciones y espacios públicos de distintos barrios, el Concejo Deliberante de Paraná sesionará este viernes 28 de noviembre, desde las 9, en el Playón Deportivo del Parque Gazzano, ubicado en avenida Zanni 1684.
La normativa del programa establece que, una vez concluido el temario y cerrada la sesión ordinaria, se invitará a las y los concejales a mantener un diálogo directo con los vecinos, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional y promover la participación ciudadana en el barrio donde se desarrolla la jornada.
Antes del inicio formal, se entregarán diplomas que declaran “Personalidad Destacada” de Paraná a los integrantes del Grupo de Veteranos de Paz en Naciones Unidas de la ciudad, ex Ejército Argentino N° 7, quienes brindaron asistencia humanitaria durante los conflictos en la Ex Yugoslavia (actual Croacia) en 1995, entre los meses de enero y julio.
Durante la sesión, tomará estado parlamentario un proyecto impulsado por el bloque “Más para Entre Ríos”, que propone prorrogar por 60 días corridos el Período de Sesiones Ordinarias 2025, conforme a las facultades otorgadas por el artículo 86° de la Ley 10.027 (Ley Orgánica de Municipios).
También ingresará el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal para la creación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), con el fin de reorganizar y mejorar la ocupación de la vía pública.
Otro punto relevante será el tratamiento del proyecto para adherir a la Ley Nacional 27.736, “Ley Olimpia”, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres, e incorpora una instancia de capacitación gratuita y obligatoria para todo el personal municipal.
Asimismo, estará en discusión el despacho de Comisión vinculado al proyecto de las concejalas Ana Ruberto y Luisina Minni, que propone crear el programa “Sello Verde Construcción” en el ámbito municipal, destinado a incentivar prácticas constructivas responsables, priorizando eficiencia energética y promoviendo la construcción sostenible.
En el mismo orden, las y los ediles tratarán dictámenes de las Comisiones de Legislación y Salud sobre dos iniciativas enviadas por el Ejecutivo municipal: una que propone declarar la Emergencia Sanitaria, de Estabilidad y Socioambiental ante problemáticas detectadas en zonas de arroyos y del Borde Costero; y otra que plantea la reclasificación del Parque Nuevo como “Reserva de Usos Múltiples”.