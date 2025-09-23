El Concejo Deliberante de Paraná sesionará este miércoles para tratar donaciones de terrenos y proyectos culturales
Este miércoles 24 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, se realizará una nueva sesión de la Legislatura de Paraná, que podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube del cdparana.
Durante la jornada, se espera la aprobación de dos dictámenes provenientes de las Comisiones de Legislación General y de Desarrollo Territorial, que involucran la aceptación de donaciones de terrenos a favor de la Municipalidad de Paraná, destinados al trazado de nuevas calles públicas.
Además, los concejales presentarán y analizarán diversos proyectos vinculados al reconocimiento cultural y comunitario de distintas actividades que se desarrollarán en la ciudad.