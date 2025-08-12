El Concejo Deliberante de Paraná avanza con proyectos para homenajear al “Ara San Juan” y promueve campañas de salud pública
Durante la 11° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná, ingresó un proyecto de ordenanza presentado por los concejales Rosana Toso, Silvia Campos, Pablo Donadío, Maximiliano Rodriguez Paulin y Fabián Carbajal (Juntos por Entre Ríos), que propone designar como “Ara San Juan” al barrio “170 Viviendas”, ubicado entre las avenidas Miguel David y Jorge Newbery de la ciudad.
En paralelo, los mismos ediles presentaron una iniciativa para nombrar las calles internas de ese barrio con los nombres de los 44 tripulantes del submarino “Ara San Juan”. Ambos proyectos fueron remitidos a la Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos para su análisis.
En los fundamentos, se recuerda que el submarino ARA San Juan (S-42), perteneciente a la Armada Argentina, desapareció el 15 de noviembre de 2017 durante tareas de patrullaje en el Mar Argentino. Tras una intensa búsqueda nacional e internacional, fue hallado el 17 de noviembre de 2018, a más de 900 metros de profundidad al este de la Península Valdés, con los restos de sus 44 tripulantes, quienes fueron declarados oficialmente fallecidos en cumplimiento de su deber. Entre ellos había oficiales, suboficiales, técnicos y profesionales de diversas provincias, reflejando el carácter federal de las Fuerzas Armadas.
Prevención del suicidio
En la misma sesión, por unanimidad se aprobó un proyecto del concejal Darío Báez (La Libertad Avanza) que declara de Interés la campaña provincial “Decilo. Hablemos de Suicidio”, organizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos.
El proyecto señala que “el suicidio es un problema serio de salud pública que puede afectar a personas de todas las edades”, y que debe ser tratado “con empatía, sin estigmas ni prejuicios, y con el compromiso activo de toda la comunidad”. Báez afirmó que “el Municipio de Paraná puede colaborar activamente para que la campaña llegue a cada barrio, institución educativa, organismo público y organización civil de la ciudad”.
Otras iniciativas aprobadas
Además, los concejales aprobaron cinco proyectos de decreto declarando de Interés:
- El largometraje “Marino al Sol”, del cineasta entrerriano Marcelo Amorosi.
- La maratón solidaria “San Agustín Corre”, organizada por la Parroquia San Agustín, que se realizará el 24 de agosto.
- El XXVII Congreso Argentino de Derecho del Consumidor, a realizarse los días 3 y 4 de septiembre.
- El encuentro cultural “Suiza, Ayer y Hoy en Argentina”, previsto para el 6 de septiembre en el Auditorio de la Universidad Católica Argentina, sede Paraná.
- El Primer Congreso Provincial de la Abogacía Joven, organizado por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, los días 5 y 6 de septiembre en el salón “Lucio Dato” del Colegio Sección Paraná.