El Concejo Deliberante de Paraná aprueba desafectación de terrenos y actualización de los Premios Municipales de Arte
Durante su 13° sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó dos proyectos de ordenanza enviados por el Departamento Ejecutivo, que autorizan la desafectación de terrenos del dominio público municipal y disponen el cambio de destino de dichas fracciones para incorporarlas al Banco de Tierras.
Los terrenos involucrados se encuentran en calle Gobernador Prócoro Crespo N° 1910, entre calles Gobernador Mihura y Gobernador Febre, y en calle Villa Tabossi N° 2348, entre calles Villa Hernandarias y Julio César Méndez.
Cabe recordar que a mediados de 2024 se sancionó la Ordenanza 10169, que creó el Banco de Tierras, una herramienta destinada a facilitar el acceso a terrenos para vivienda única familiar y ocupación permanente, promoviendo un desarrollo urbano más justo, equilibrado y sustentable.
Actualización de los Premios Municipales de Arte
En la misma sesión, el Concejo aprobó el proyecto que actualiza la Ordenanza Nº 9929, que regula los Premios Municipales de Arte, impulsado por el bloque “Más para Entre Ríos”.
Las modificaciones buscan clarificar pasajes ambiguos del texto original, fortaleciendo el marco normativo de los premios y reafirmando el compromiso del municipio con el desarrollo cultural, la participación democrática y el reconocimiento al trabajo de los artistas locales.
Según el articulado, los Premios Municipales de Arte se instituyen de manera permanente y se realizarán anualmente, garantizando siete apartados distribuidos en cinco disciplinas:
- Artes Visuales: 2 apartados
- Artes Escénicas: 1 apartado
- Música: 2 apartados
- Poema Ilustrado: 1 apartado
- Danza: 1 apartado
La Subsecretaría de Cultura, o el organismo que la reemplace en el futuro, será responsable de organizar anualmente los Premios, determinando los géneros o categorías en cada disciplina artística para cada edición.