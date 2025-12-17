El Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad ordenanzas de Presupuesto y Tributaria 2026
Durante la 19a sesión ordinaria de este año en la Legislatura de la Capital entrerriana, se aprobaron en general por unanimidad los proyectos de ordenanzas de Presupuesto y Tributaria de la Administración Municipal de Paraná para el ejercicio 2026.
El Presupuesto sancionado este miércoles estima un monto total cercano a los 232.000 millones de pesos y fue calificado desde el Departamento Ejecutivo como un “Presupuesto equilibrado en el que no se prevé toma de endeudamiento, orientado a sostener la prestación de servicios de calidad, fomentar el desarrollo local y a avanzar en obras estratégicas con mirada sostenible para la ciudad de Paraná”.
La presidenta del bloque de concejales “Más para Entre Ríos”, Luisina Minni señaló que: “Esta gestión, gracias a que viene cuidando muy bien los recursos de todas y todos los paranaenses, puede llevar adelante, con recursos propios, esta inversión de más de un 24 por ciento destinada a Obra Pública“
Respecto a la ordenanza Tributaria, la edila destacó que: “Tiene varias exenciones que se vienen trabajando hace un tiempo, ya que un Estado responsable debe tomar estas decisiones con mucha cautela, analizando los números, porque no se puede desfinanciar. En ese sentido, se incluyó una exención a la Tasa de Alumbrado, a la de Espectáculos Públicos y a la de Derechos de Ocupación de la Vía Pública, entre otras”.
Estacionamiento Medido
Ante la presencia de tarjeteros registrados de esta Capital, los ediles aprobaron por mayoría el dictamen de la Comisión de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, que preside el edil Fernando Quinodoz, correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal que propone crear el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) para la ciudad de Paraná, con el objetivo de garantizar la ocupación en la vía pública.
“Después de distintos planteos hechos por los trabajadores tarjeteros registrados, desde el bloque Más para Entre Ríos, junto a la intendenta Rosario Romero, decidimos incorporar este sector a la norma, ya que es una categoría que los constituye como actores organizadores de la fiscalización de este sistema”, explicó el concejal Emiliano Gómez Tutau.
En este plano, añadió: “Estamos satisfechos de haber podido lograr un consenso sobre este tema, para que quede claro quiénes son trabajadores tarjeteros registrados y quiénes no lo son”.
Previamente a la votación de esta ordenanza se realizó un cuarto intermedio para introducir modificaciones en el artículo cuarto del mencionado proyecto, donde se cambió el término de “personas físicas” por “trabajadores tarjeteros registrados”, quedando redactado de la siguiente manera: “El funcionamiento del SEM podrá llevarse a cabo mediante un esquema integrado, compuesto por medios tecnológicos previstos en la presente ordenanza, y su reglamentación, y trabajadores tarjeteros registrados, quienes tendrán a su cargo la ejecución y fiscalización del sistema”.
Trato digno a Personas Mayores
Durante el plenario también se sancionó la ordenanza, impulsada por el concejal Máximo Miguez, a través de la cual se contempla la creación del programa municipal “Paraná Amigable. Más Años, Más Derechos”, su objetivo es implementar capacitaciones obligatorias en trato digno y perspectiva de ciudad amigable hacia las personas mayores, dirigidas a agentes, funcionarios y responsables que se desempeñen en la función pública municipal.