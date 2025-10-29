El Concejo Deliberante de Paraná aprobó el nuevo Código de Justicia Municipal de Faltas y declaró Ciudadano Ilustre al “Indio” Solari
En la 15° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná, se aprobó la ordenanza que crea el Código de Justicia Municipal de Faltas, impulsada por los concejales Luisina Minni y Fernando Quinodoz. La iniciativa busca modernizar, unificar y actualizar el Régimen Contravencional vigente en la capital entrerriana.
El nuevo Código consolida en un solo cuerpo normativo diversas disposiciones dispersas en ordenanzas como la 5421 (Código de Faltas), la 5614 (Régimen de Penalidades) y la 9211 (Faltas de Tránsito).
El proyecto fue debatido en la Comisión de Legislación General, con la participación de los jueces de Faltas Amado Siede (Juzgado N° 1), Marisol Poidomani (Juzgado N° 2) y Belén Menghi (Juzgado N° 3); además de funcionarios municipales como Lautaro López, Katherina Stickel, Guillermo Comas Cancio y Maximiliano Pérez Viecenz.
Las autoridades coincidieron en que el nuevo Código representa “un avance muy grande”, ya que permitirá “mejores herramientas de aplicación para los procedimientos municipales”.
La Defensoría del Pueblo presentó su informe anual
Al inicio de la sesión, Marcia López, defensora del Pueblo, junto a Cecilia Pautaso, Ligia Blanco e Irina Chausovsky, presentaron el informe anual de gestión, conforme a la ordenanza 8391 que regula el funcionamiento del organismo.
“Este informe es muy particular, porque estamos terminando un período de gestión que comenzó hace cinco años. De alguna manera, también es un cierre de ciclo”, señaló López.
Destacó además “la consolidación institucional de la Defensoría del Pueblo de Paraná en los últimos años, tanto a nivel local como regional”, al integrar el Foro de Defensorías de la Región Centro, lo que permite “trasladar los reclamos ciudadanos a otros ámbitos, incluso nacionales”.
Reconocimiento al “Indio” Solari
El Concejo aprobó por unanimidad la ordenanza que declara “Ciudadano Ilustre” de Paraná a Carlos Alberto “El Indio” Solari, músico, compositor y cantante nacido en la capital entrerriana.
La iniciativa, del concejal Máximo Miguez, fue tratada en la Comisión de Cultura con la participación del Colectivo Cultural “La Casa del Indio”, integrado por Florencia Cointry, Gastón Palmieri y Fabricio Retamal, quienes impulsaron la propuesta tras dos años de investigación.
El reconocimiento incluirá una placa QR informativa en el edificio del Correo Argentino (calle 25 de Mayo N° 114), donde se ubica la casa natal del artista, como parte del patrimonio cultural e histórico de la ciudad.
“Esta distinción no es solo una reparación histórica —explicó Retamal—, sino también un espejo cultural para los chicos y adolescentes. El Indio se reconoce paranaense, lo ha dicho en cada entrevista, y habla con mucho cariño de Paraná”.
Otras ordenanzas aprobadas
Durante la sesión también se aprobaron:
- La modificación del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Paraná.
- La creación de un Sistema de Distinciones, destinado a reconocer a individuos, organizadores y entidades destacadas de la ciudad, tanto por el Concejo como por el Departamento Ejecutivo, según corresponda.