El Concejo Deliberante aprobó donaciones de terrenos y proyectos culturales en Paraná
En la sesión de este miércoles, la legislatura de Paraná aprobó dos dictámenes elevados por las Comisiones de Legislación General y de Desarrollo Territorial. Ambos refieren a la aceptación de donaciones de terrenos a favor de la Municipalidad, que serán destinados al trazado de calles públicas.
El primer espacio se ubica en Boulevard Sarmiento, entre Urquiza y 25 de Junio, mientras que el segundo corresponde a la propiedad situada en José Millán N° 343.
Además, se derivó a la Comisión de Fiscalización un proyecto impulsado por concejales de Juntos por Entre Ríos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la reglamentación de la Ordenanza N° 10.214, con el fin de garantizar su plena implementación en beneficio de los espacios culturales independientes de la ciudad.
Por último, se aprobaron iniciativas vinculadas al reconocimiento cultural y comunitario de distintas actividades programadas en Paraná.