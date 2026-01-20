El Como goleó a la Lazio con doblete de Nico Paz
Nico Paz firmó este lunes otra actuación sobresaliente y dejó su brillo en el estadio Olímpico de Roma. El mediocampista argentino convirtió un doblete para que el Como, que también tuvo como termómetro a Máximo Perrone, supere por 3-0 a Lazio.
De esta forma, el nacido en España y surgido de la cantera del Real Madrid (todavía dueño de su pase) alcanzó los ocho tantos esta temporada en la Serie A. Su equipo, de paso, se recuperó de la derrota ante el Milan para afianzarse en el sexto puesto de la tabla y pelear por la clasificación a las Copas internacionales.
Acumulaba cuatro duelos sin marcar Nico Paz y se destapó de la mejor manera con todo su talentoso repertorio, demostrando que, sin duda, es uno de los mejores jugadores del campeonato italiano.
Solo Lautaro Martínez convirtió más goles que la estrella del Como. El “Toro” bahiense suma 11 y Nico Paz se mantiene al acecho, aunque podría estar algo más cerca porque frente a Lazio se permitió incluso el lujo de fallar un penal en la primera parte.
Fue prácticamente su único error, porque el arquero Ivan Provedel, a la media hora, adivinó las intenciones de Nico Paz, que no levantó la vista en todo su recorrido hasta la pelota ubicada a once metros del arco y sacó un remate fuerte a la izquierda.
Nico Paz added two more goals to his #SerieA tally as Como defeated Lazio #LazioComo
Pero en ese instante, el Como ya ganaba 2-0, con un tanto de Martin Baturina a los dos minutos tras una excelente asistencia de Álex Valle y otro del mismo Nico Paz, que aprovechó las dudas de la defensa de Lazio para definir con un certero zurdazo.
PFFF, GOLAZO Y DOBLETE DE NICO PAZ.
QUÉ CRACK, POR FAVOR. pic.twitter.com/cg43LUOPaA
El equipo de Cesc Fàbregas se fue al descanso con una clara ventaja y con la sensación de disfrutar de una superioridad aplastante que se concretó al arranque del segundo tiempo. Y, de nuevo, Nico Paz fue protagonista con el golazo de la noche: al borde del área se acomodó el cuerpo y con un zurdazo exquisito cerró cualquier sueño de remontada de Lazio.
Nico Paz vs Lazio
Scores a Brace in a Masterclass Performance pic.twitter.com/RflxplF3bR
Fue otra actuación sobresaliente del argentino. Una más esta temporada. El Como la aprovechó para asentarse en los puestos europeos, con 37 puntos, a cinco de la Champions League. Y, de paso, se quitó de encima a un rival directo. Lazio, con esta derrota, terminó la fecha a nueve puntos del equipo de Fàbregas. Y, mientras, Nico Paz, llama a las puertas del Real Madrid para regresar la próxima temporada, sin perder de vista la Finalissima y el Mundial con la selección argentina.