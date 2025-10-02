El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y el SPER articulan acciones para fortalecer los Derechos Humanos en unidades penales
El director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Alejandro Miotti, mantuvo un encuentro con la directora general de Derechos Humanos y miembro del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT), María Emma Bargagna, con el objetivo de avanzar en acciones que fortalezcan los estándares de Derechos Humanos en las Unidades Penales de la provincia.
Durante la reunión se abordaron ejes estratégicos de trabajo, entre los que se destacan:
- Fortalecimiento de protocolos institucionales para la prevención de malos tratos.
- Actualización de circuitos de denuncia y derivación.
- Planificación de capacitaciones específicas para el personal penitenciario.
- Coordinación con el CPPT para monitoreos y visitas institucionales.
Asimismo, se definió una agenda común que contempla instancias de formación continua, mecanismos de seguimiento de compromisos, revisión de registros y la construcción de indicadores para evaluar el impacto de las medidas implementadas. La propuesta pone especial énfasis en la mejora de los canales de comunicación, la estandarización de procedimientos y la transparencia en los procesos, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia.
La reunión se desarrolló en un marco de cooperación interinstitucional, reafirmando el compromiso del SPER con el trato digno, la profesionalización del personal y la mejora permanente de las condiciones de alojamiento y trabajo. De esta manera, se consolida una agenda compartida que busca fortalecer la prevención, la confianza pública y la calidad del servicio penitenciario en Entre Ríos.
También participó la directora principal de Tratamiento, Prefecto Mariela Pérez.