El Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas convocó a asamblea plenaria y avanzó en medidas para la gestión hídrica
En un encuentro enfocado en la ejecución de medidas concretas para la gestión ambiental del agua, representantes provinciales y locales se reunieron en Colonia Avellaneda para definir una agenda de trabajo inmediata. La jornada incluyó un sentido homenaje a Patricia Mena y Kiara Barrios, víctimas de la reciente tormenta que afectó al Gran Paraná.
Durante la reunión se ratificó el compromiso institucional con la seguridad hídrica y la mitigación de riesgos ambientales. En ese marco, se acordó que el próximo lunes comenzará la instalación de cartelería informativa en puntos estratégicos y se avanzará en la colocación de rejas para la retención de residuos plásticos, con aval técnico de la Dirección de Hidráulica provincial.
El director Legal y de Gestión Ambiental del Agua de la Secretaría de Ambiente, Osvaldo Fernández, remarcó la importancia de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. “Próximamente, publicaremos la página web del Comité y abriremos el acceso a la documentación técnica para que todos los integrantes puedan seguir de cerca las gestiones de limpieza y las campañas de concientización que iniciaremos con la distribución de material informativo. La gestión ambiental del agua requiere una comunidad informada y activa”, expresó.
Por su parte, el director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza, destacó el valor del trabajo territorial para comprender la dinámica del recurso hídrico. “Estamos impulsando un relevamiento de precisión mediante un pedido de colaboración al grupo de Aerofotogrametría de la II Brigada Aérea para obtener un mapeo actualizado de la cuenca. Esto nos permitirá, junto al estudio de la huella hídrica y la evaluación técnica de la luz en los puentes ferroviarios y de la avenida José Churruarín (en Paraná) y su continuación, la calle Convención Constituyente de 2008 (en Colonia Avellaneda), determinar si estas estructuras representan obstáculos para el escurrimiento en días de lluvias copiosas”, explicó.
Como cierre de esta etapa de planificación operativa, el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas confirmó la convocatoria a la Asamblea Plenaria que se realizará el 25 de marzo a las 9.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, de Paraná. Allí se presentarán informes sobre las tareas de limpieza destinadas a evitar el ingreso de residuos a la cuenca y se profundizará el modelo de invitación institucional para ampliar la red de trabajo en el Gran Paraná.