El Comité contra la Tortura de la ONU hizo observaciones sobre “detenciones masivas” y “violencia desproporcionada policial” en la Argentina

Redacción | 28/11/2025 | Política | No hay comentarios

El Comité contra la Tortura de la ONU emitió un informe contundente sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, con foco en el trato a las personas privadas de libertad y en los operativos policiales durante protestas públicas. El organismo instó al Estado a “tomar medidas necesarias para prevenir y poner fin a las detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y la violencia desproporcionada” por parte de fuerzas de seguridad.

Además, el Comité advirtió que el Estado debe investigar sin demoras, de manera independiente e imparcial, todas las denuncias de violencia institucional en el marco de manifestaciones y sancionar a los agentes responsables cuando corresponda.

El informe —al que accedió Tiempo Argentino— se elaboró en el marco del 83° período de sesiones de la ONU sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura. Durante las consultas realizadas en Ginebra, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, respondieron sobre la situación argentina a partir de informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

En su exposición en Suiza, Baños —exjuez— cuestionó a los organismos de derechos humanos del país y volvió a poner en duda la cifra histórica de 30 mil detenidos-desaparecidos, afirmando que “pretenden tener a la República Argentina de rodillas dando explicaciones sobre lo que no tiene que dar explicaciones”, en línea con la postura del gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, el Comité fue categórico: observó deficiencias en el derecho de las personas detenidas a ser informadas sobre las razones de su arresto, especialmente en procedimientos policiales sin orden judicial. Según el organismo, estas prácticas afectan de manera particular a niños, personas en situación de calle, trabajadores sexuales y personas con padecimientos de salud mental.

También alertó sobre violencia policial desproporcionada, uso excesivo de la fuerza durante arrestos y detenciones masivas en operativos preventivos, con ejemplos en barrios populares de Tucumán y en acciones de “orden y limpieza” en CABA y provincia de Buenos Aires contra personas en situación de calle.

Lugares de detención: falencias estructurales

El Comité señaló falta de independencia en los exámenes médicos al ingresar a centros de detención, ausencia de un sistema unificado de registro de personas privadas de libertad y detenciones prolongadas en comisarías por más de seis meses e incluso más de un año.
Pidió, además, grabar todos los operativos policiales en protestas y garantizar que los organismos independientes tengan acceso a esas imágenes.

Asimismo, exigió al Estado argentino continuar investigando los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, preservar archivos estratégicos y garantizar reparación integral para todas las víctimas de tortura y malos tratos.

