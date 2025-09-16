El Cofesa debatió estrategias para sostener la eliminación del sarampión y reforzar la respuesta al dengue
Los nuevos lineamientos para mantener el estatus de país libre de sarampión fueron uno de los ejes centrales del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que se desarrolló este lunes en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y contó con la participación de su par entrerriano, Daniel Blanzaco.
Ministros de Salud de todo el país reunidos en Buenos Aires
La jornada, que congregó a los representantes de todas las jurisdicciones sanitarias, se realizó en la sede del Ministerio de Salud de la Nación.
En ese marco, Daniel Blanzaco destacó: “Fue un encuentro muy productivo, donde desde Nación se compartió con las provincias una nueva herramienta para abordar la temporada de dengue 2025-2026, que permite anticipar escenarios y desarrollar estrategias de respuesta oportuna en función de la evolución de los casos”.
El funcionario entrerriano también subrayó la importancia del trabajo coordinado para sostener la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en la Argentina.
“Estamos en un escenario donde, a nivel mundial, un tema recurrente es encontrar nuevos caminos para sostener e incluso mejorar las coberturas de las enfermedades prevenibles por vacunación. En este sentido, se planteó una modalidad de trabajo con mesas focalizadas con cada jurisdicción, para generar un marco de cooperación y rectoría que permita desarrollar una estrategia federal y transversal”, concluyó Blanzaco.
Temas abordados en el Cofesa
Durante la mañana se expusieron las presentaciones “Sala de Situación: Dengue” y “Estrategia de Vacunación contra el Sarampión y Registro”.
La agenda también incluyó disertaciones sobre la adquisición de tratamientos contra la Atrofia Muscular Espinal y la actualización del Buscador de Profesionales de la Salud.
En horas de la tarde, se abordaron temas vinculados a la articulación Ministerio de Salud–ANSES respecto de la Asignación por Embarazo para protección social, así como registros en cáncer.