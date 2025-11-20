El Club Tech finalizó su primera edición con más de 250 egresados y consolidó su apuesta a la educación digital
Con un balance altamente positivo, el Club Tech, la propuesta de educación no formal impulsada por la Municipalidad de Paraná, cerró su primera edición con más de 250 niñas, niños y adolescentes egresados. Durante ocho meses, las infancias y juventudes participaron de un trayecto formativo orientado a programación, pensamiento computacional y robótica, en un espacio gratuito y accesible para toda la comunidad.
El Club Tech funciona en el Distrito del Conocimiento —ubicado sobre calle Raúl Patricio Solanas, entre Juan Ambrosetti y Carlos Darwin— y se consolidó como una política pública de innovación educativa e inclusión digital. Cada semana, las y los participantes trabajaron en dinámicas y juegos para incorporar habilidades tecnológicas clave del siglo XXI y promover el trabajo en equipo.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, participó del cierre y destacó el proceso formativo: “Aprendieron herramientas para manejar mejor la tecnología”, afirmó. “Estamos enseñando pensamiento computacional, programación e inteligencia artificial, cosas que suenan sofisticadas pero que usamos todos los días”, agregó. También valoró el acompañamiento académico de las universidades.
En la misma línea, el coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, agradeció el compromiso de las familias y remarcó: “Los chicos encontraron un hermoso grupo donde desarrollarse en la primera iniciativa de un gobierno local en Paraná para llevar adelante este proceso”.
Por su parte, Luisina Pocay, coordinadora del Distrito del Conocimiento, sostuvo que el ciclo fue “una experiencia única y gratificante” y que cada propuesta pedagógica buscó acompañar el pensamiento lógico de los distintos grupos.
Experiencias de una generación “tech”
Pedro Romero, uno de los alumnos, valoró el aprendizaje: “Fue lindo, aprendimos a programar varias cosas: juegos, diferentes programas, saber acerca de la gravedad. Me sorprendieron varias cosas”.
Luciano Balcar, otro de los participantes, señaló: “Empecé por curiosidad y fue algo completamente nuevo. Me gustó aprender bastantes cosas”.
Del cierre también participaron la concejal Ana Ruberto y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez.