El club santiagueño que proyectó a Pablo Toviggino a la AFA está en ruinas y este domingo se derrumbó una tribuna con hinchas
Comercio Central Unidos, el club santiagueño que presidió el cuestionado e investigado dirigente de la AFA, Pablo Toviggino, está en pésimas condiciones y este domingo quedó al borde de la tragedia, cuando se derrumbó parte de la tribuna popular con hinchas. Ocurrió poco antes de que se iniciara un partido del Torneo Regional.
Fue la institución que Toviggino utilizó como plataforma para escalar primero en la estructura de poder de la Liga Santiagueña de Fútbol y, desde allí, a la AFA, donde es tesorero y se maneja como mano derecha de ‘Chiqui’ Tapia. Ambos dirigentes están involucrados en causas judiciales donde se investiga corrupción en la AFA. A Toviggino se le atribuye una mansión de Pilar valuada en unos US$ 20 millones de dólares que está a nombre de testaferros.
En redes sociales circularon videos donde se ve el momento del colapso de los primeros escalones de la popular de la cancha de Comercio, lo que provocó la caída de numerosos hinchas. No se registraron heridos de gravedad: sólo algunos simpatizantes sufrieron golpes menores, consignó el Diario Panorama de Santiago del Estero.
Susto en la previa de Comercio vs. Central Argentino por el colapso de una tribuna pic.twitter.com/3AMw9QHHiv
— Diario Panorama (@diario_panorama) January 12, 2026
El partido se disputó normalmente pese al derrumbe. Comercio perdió 2-0 frente a Central Argentino y de esa manera se interrumpió una racha de más de 18 meses que llevaba sin derrotas de local (la anterior había sido el 29 de junio de 2024). Así la institución de Toviggino quedó afuera del Torneo Regional en la Cuarta Ronda Eliminatoria.
Sin obras desde hace años, las condiciones de seguridad del estadio ya venían siendo motivo de reclamos. La cancha no tiene iluminación, el campo de juego se asemeja al de un potrero y como bancos de suplentes pusieron asientos de micros, al aire libre, sin la más ínfima protección.
“Usó al club como trampolín para llegar a presidir la Liga Santiagueña y después meterse en AFA, y no hizo ni una obra en el club, no tenemos luminarias y el campo de juego parece un baldío por el estado calamitoso en que está”, se quejó un hincha.
“A los verdaderos hinchas de Comercio nos da bronca que nos relacionen con Toviggino porque nunca hizo nada por el club, por lo menos Tapia le hizo una cancha nueva a Barracas Central”, planteó otro.