El Club San Martín de Gazzano impulsa talleres de acompañamiento para jóvenes deportistas en el marco del programa Construir Valores
El Club Atlético Libertador San Martín de Gazzano puso en marcha un proyecto destinado a adolescentes que practican básquet, vóley y patín, como parte del programa Construir Valores, una política pública que busca promover valores comunitarios a través del deporte, la cultura y la participación activa en los clubes.
La iniciativa surgió ante una problemática creciente: las frustraciones que atraviesan los jóvenes deportistas frente a las expectativas sociales en torno a su desempeño. El club elevó la propuesta a la Municipalidad, que aprobó su implementación.
Un abordaje integral con psicólogos y profesores
El proyecto convocó a un equipo de psicólogos, que trabaja junto a los profesores de cada disciplina sobre dos ejes: la vida social en el club y las cuestiones emocionales y psicológicas.
El presidente del club, Alejandro Demartín, explicó: “El programa Construir Valores llega a partir de una problemática que venimos viendo en la comisión directiva: la frustración de los chicos. Por eso elevamos el proyecto a la Municipalidad, que lo aprobó y permitió llevarlo adelante”.
Por su parte, el psicólogo Franco Vago, a cargo de los talleres, detalló: “Primero trabajamos con los profesores y luego con cada disciplina. La vida en el club es clave: es un espacio donde los chicos se reúnen con amigos, pueden expresar lo que sienten y sentirse cuidados. Es un lugar de contención y construcción de amparo”.
El profesor de básquet Joaquín Rochi valoró los resultados: “Fue muy lindo, noté un cambio tremendo en los chicos. Se trabajó el tema de las frustraciones y el enojo”.
Clínicas y próximas actividades
Hasta el momento se realizaron dos encuentros: uno con los profesores y otro con jugadores de básquet y el equipo femenino de vóley. Como parte de la continuidad del proyecto, está prevista una clínica con el equipo de patín artístico.
El alcance del programa
El programa Construir Valores es una iniciativa municipal que busca fortalecer la red de resguardo y recreación para infancias, adolescencias, juventudes y personas mayores, otorgando apoyo económico a clubes y organizaciones de distintos barrios.