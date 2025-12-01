El Cineclub Noble del IAAER inicia un nuevo ciclo de proyecciones con la película Amélie
Este martes, a las 20, comenzará una nueva edición del ciclo Cronopios en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná), con acceso libre y gratuito. La propuesta es organizada por el espacio terapéutico del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) en conjunto con el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), dependiente de la Secretaría de Cultura provincial.
El ciclo toma su nombre de los cronopios, aquellos personajes creados por Julio Cortázar en Historias de cronopios y de famas. Inspirados en sus rasgos creativos, desordenados, emocionales y poéticos, se seleccionaron las películas que integran esta nueva programación.
La función inaugural presentará Amélie, filme francés de 2001 dirigido por Jean-Pierre Jeunet, que narra la historia de Amélie Poulain, una joven camarera parisina que decide dedicar su vida a realizar pequeños actos de bondad, mientras emprende su búsqueda personal de felicidad.
El cronograma continuará con dos propuestas adicionales:
- Martes 9 a las 20: Frances Ha (Noah Baumbach, 2012) – 86 min.
- Martes 16 a las 20: Embriagado de amor (Paul Thomas Anderson, 2002) – 95 min.