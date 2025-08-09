El Cineclub del IAAER presenta El etnógrafo con la participación de Patricia Fontelles
Este martes, a las 19 horas, en la Sala Rubén Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná), se llevará a cabo una nueva proyección del Cineclub del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). En esta ocasión, el público podrá disfrutar del documental El etnógrafo (2012), dirigido por Ulises Rosell. La entrada será libre y gratuita.
La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos a través del IAAER y contará con la presencia como invitada de la Lic. Patricia Fontelles, quien desde hace una década está a cargo de la cátedra Antropología Cultural de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER). Hasta este año, también formó parte del Área de Comunicación Comunitaria de la misma institución como docente, investigadora y extensionista.
Un retrato íntimo de una comunidad wichí
En El etnógrafo, Rosell aborda las luchas contemporáneas de las comunidades originarias desde un caso particular: la historia del inglés John Palmer, quien aprendió el idioma ancestral wichí, se casó con una mujer de la comunidad Lapacho Moro (Salta) y se integró plenamente a su vida cotidiana. La cámara del director se adentra en este universo con una mirada cercana y respetuosa, logrando transmitir la profundidad del vínculo entre Palmer y el pueblo wichí.