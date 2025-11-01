El Cineclub del IAAER pasará a llamarse “Noble” en homenaje a un pionero del audiovisual entrerriano
La programación del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) continuará este martes 4 de noviembre, a las 20, con la proyección de This is Spinal Tap (1984), dirigida por Rob Reiner (Estados Unidos, 82’). La función se realizará en Matorras 861, Paraná, con entrada libre y gratuita.
En esta ocasión, el Cineclub del IAAER pasará a denominarse “Noble”, en homenaje a Rubén Noble, uno de los pioneros del hacer audiovisual en Entre Ríos, figura clave del documentalismo y la televisión regional.
Humor como eje temático
El nuevo ciclo del IAAER tiene al humor como eje temático. La cartelera comenzó la semana pasada con la proyección de 12:08 al este de Bucarest, del rumano Corneliu Porumboiu, y continúa este martes con This is Spinal Tap, un falso documental sobre una banda de heavy metal ficticia, creado por el propio Reiner y los actores del elenco.
La película, considerada una obra de culto, ocupa el puesto 48 en el ranking de las 500 mejores películas de todos los tiempos según la revista Empire. Tal fue su éxito que el grupo musical ficticio llegó a editar discos reales y realizar giras internacionales.
Homenaje a Rubén Noble
Desde esta nueva etapa, el Cineclub del IAAER llevará el nombre “Noble” como tributo a Rubén Noble, referente histórico del audiovisual entrerriano, camarógrafo, editor y documentalista que marcó un antes y un después en la producción audiovisual de la región.
Noble fue camarógrafo y editor de “Entre Ríos Hoy”, el primer semanario periodístico televisivo de la provincia, y participó en noticieros como Sucesos Argentinos y el Noticiario Panamericano, junto al documentalista santafesino Luis Trossero. También se desempeñó en el primer Canal 9 de Paraná, en los años ’80, y fue reconocido por preservar material fotográfico y audiovisual que había estado en riesgo durante las dictaduras.
En reconocimiento a su trayectoria, la Sala del IAAER lleva su nombre desde el 20 de abril de 2017.
Próxima función
La programación continuará el martes 11 de noviembre, a las 20, con la proyección de Los guantes mágicos (2003), dirigida por Martín Rejtman (Argentina, 90’), que cerrará el ciclo dedicado al humor.