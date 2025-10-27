El cineasta de Milei desmentido e ironizado por cuestionar el voto de Victoria Villarruel
El cineasta y funcionario nacional, Santiago Oria, acusó este lunes a Victoria Villarruel de haber pedido que cerraran la escuela donde le tocó votar este domingo para estar “ella sola”. En una publicación en redes sociales, la comparó con el presidente Javier Milei, que “hizo la cola y espero como un ciudadano más”. Desde el entorno de la vicepresidenta lo desmintieron rotundamente.
“Más casta y alta política no se consigue. Nunca visto. Dudo de su legalidad. Cuanta diferencia”, expresó Oria en un mensaje posteado en su cuenta de X, en plena euforia tras el triunfo de La Libertad Avanza.
Que mientras @JMilei y @KarinaMileiOk hicieron la cola y esperaron como un ciudadano más, siendo las dos personas mas importantes de Argentina, @VickyVillarruel que NO ES NADIE ordenó cerrar toda la escuela para ella sola para ir a votar.
Y apuntó: “Mientras Javier Milei y Karina Milei hicieron la cola y esperaron como un ciudadano más, siendo las dos personas más importantes de Argentina, Victoria Villarruel que NO ES NADIE ordenó cerrar toda la escuela para ella sola para ir a votar”.
Desde el entorno de la vicepresidenta negaron estas versiones y se apoyaron en las fotos que se difundieron ayer de Villarruel, donde además de verla poniendo su voto en la urna, se fotografió con varios vecinos que cumplieron su deber cívico en el Instituto Cristo Rey de Caseros.
“La escuela no se cerró”, afirmaron hoy desde su entorno. Según detallaron, la vicepresidenta ingresó al establecimiento en auto a pedido de quienes se encargan de su seguridad; sin embargo, después entró a la escuela “como cualquier otro elector”, aseguraron.