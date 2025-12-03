El cierre provincial del Plan de Alfabetización Inicial reunió a la comunidad educativa en Paraná
La jornada de cierre y celebración de la cohorte 2025 del Plan Provincial de Alfabetización en Educación Inicial se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná. Durante el año, el programa acompañó a 792 secciones de salas de 4 y 5 años, alcanzando a 11.735 niños de instituciones estatales y privadas de toda la provincia.
El cierre anual del Plan Provincial de Alfabetización en Educación Inicial coronó un año de implementación conjunta entre el nivel Inicial y las Direcciones de Educación Especial y Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE). Esta política educativa se sostuvo gracias al trabajo articulado de supervisores, equipos directivos, coordinadoras, docentes alfabetizadoras, evaluadoras y docentes de Educación Inicial, junto a las comunidades locales y familias. El dispositivo, además, fue fortalecido por el acompañamiento de las fundaciones Natura, Pérez Companc y del CIIPME-Conicet.
En la apertura, la directora de Educación Inicial del CGE, Florencia Piñeiro, destacó: “Nos pusimos el plan al hombro y seguimos adelante con compromiso y con las ganas de que esto suceda”, al felicitar a los equipos por el trabajo realizado durante los últimos dos años.
El director nacional de Educación Inicial, Jorge Ullúa, subrayó el impacto de la política:
“La diferencia que hace trabajar la alfabetización desde el nivel Inicial es enorme, el impulso que lleva a primaria”.
Además, celebró la participación provincial: “Se ve el trabajo que hay detrás de todo este equipo… La motivación se ve en ustedes y eso es fantástico”.
La actividad estuvo encabezada por autoridades nacionales y provinciales: las vocales del CGE Elsa Chapuis y Carla Duré; la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki; y la investigadora Celia Rosemberg, en representación del Conicet. También asistieron miembros del organismo, la fundación Pérez Companc, directores de niveles, autoridades departamentales, supervisores, equipos directivos y docentes del universo evaluado 2025.
Uno de los hitos del año fue que Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del país en implementar una evaluación censal de alfabetización en salas de 5 años, un avance histórico para las políticas educativas nacionales. Este paso permite garantizar que los niños ingresen a la primaria con herramientas sólidas, fortaleciendo la igualdad de oportunidades.
La jornada combinó reflexión, balance y celebración, e incluyó intervenciones artísticas. El cierre estuvo a cargo de la Banda de Música General Francisco Ramírez, de la Policía de Entre Ríos, declarada Patrimonio Histórico Cultural de la provincia. Finalmente, la Dirección de Educación Inicial distribuyó los materiales pedagógicos destinados a salas de 4 y 5 años, marcando el cierre de un año de trabajo conjunto.