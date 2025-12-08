El CIC II Este cerró el año con una muestra que reunió a toda la comunidad
El Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este de Paraná realizó la muestra y cierre anual de los talleres desarrollados durante el año, un encuentro que reunió a vecinos, talleristas y autoridades municipales en una jornada marcada por la participación y la creatividad.
El evento se presentó como un reflejo del compromiso comunitario y del trabajo articulado entre el CIC y distintas instituciones locales. La actividad permitió celebrar los logros del año y reafirmar el rol del centro integrador como espacio de encuentro, desarrollo cultural y construcción colectiva en la ciudad.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, valoró la iniciativa al señalar que “en tiempos complejos y difíciles, donde muchas veces la gente baja los brazos, es fundamental apuntalar estas iniciativas”. Además, expresó su satisfacción por ver el CIC lleno de vida: “Este espacio es una auténtica comunidad organizada. Estamos rodeados de arte y naturaleza, lo que es esencial en momentos de escepticismo, donde el arte es una herramienta de emancipación y expresión que moviliza la economía”.
A su turno, la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, destacó el sentido del encuentro: “Se hizo el cierre anual de los talleres que se desarrollan en el CIC Este. Hoy nos encontramos con una muestra amigable y sencilla, pero llena de amor y sensibilidad hacia la comunidad”.
Bainella detalló que a lo largo del año se realizaron 28 talleres, con la participación de alrededor de 450 personas: “Estos espacios fueron construidos con la comunidad, y realizamos jornadas abiertas”, afirmó.
El director del CIC II Este, Emilio Ruberto, también valoró el recorrido del año: “Hemos tenido un año fantástico, con 28 talleres, especialmente enfocados en la franja del adulto mayor”. Subrayó además la importancia de la cultura: “No podemos vivir sin cultura”. El funcionario destacó la calidad de los trabajos realizados, señalando que “los alumnos superaron al maestro”, en referencia a las producciones del taller de macramé que él mismo coordina. “Este año también hemos colaborado con el Centro de Salud Malvinas Argentina y la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, lo que enriqueció nuestra oferta”, agregó.