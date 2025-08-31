El ‘Cholo’ Simeone le pone competencia a Thiago Almada: llega Nicolás González al Atlético Madrid
Atlético de Madrid, el equipo de la Liga de España que más fuerte incursionó en el mercado de pases con siete contrataciones por 175 millones de euros, abrochó el octavo refuerzo sobre el cierre del libro de inscripciones, este lunes 1° de septiembre. Nicolás González se sumará en préstamo, con una opción de compra por 33 millones de euros para Juventus, que será obligatoria en función de la cantidad de partidos que juegue.
La idea del Atlético de Madrid era comprar el pase de González, pero ante la imposibilidad de concretar antes una venta se exponía a sobrepasar los límites financieros que establece La Liga. La intención de negociar a Nahuel Molina -solo disputó 15 minutos en tres partidos- chocó con la decisión del lateral campeón del mundo de permanecer en el plantel.
González, de 27 años, también ve con buenos ojos esta oportunidad, luego de que su paso por Juventus no tuviera el mismo impacto que en Fiorentina, donde convirtió 39 goles y dio 19 asistencias en 125 presencias. En el club de Turín, que había adquirido su pase en 28,10 millones de euros, registró 40 encuentros (60 minutos de promedio en cada uno), con cinco goles y cuatro asistencias. No se pudo consolidar ni ser influyente, tanto con el entrenador Thiago Motta como con el actual, Igor Tudor.
En el Atlético de Madrid, todo indica que competirá por un puesto con Thiago Almada, que justamente fue su reemplazante a último momento en el plantel argentino campeón del mundo en Qatar 2022, tras la lesión que sufrió González, que en la selección suma 43 cotejos y seis goles.
Almada es uno de los refuerzos llegados recientemente, por 21 millones de euros. Fue titular en las tres fechas, sobre la izquierda, ubicación natural de González, que tiene un perfil más parecido, en potencia y verticalidad, a Yannick Carrasco, uno de los jugadores predilectos de Simeone mientras estuvo en el plantel. De hecho, los rumores apuntaban a una posible vuelta del belga, que está en el fútbol de Arabia Saudita.
La legión argentina del Atlético la integran Juan Musso, Molina, Almada, Guiliano Simeone y Julián Álvarez. Hasta ahora, el equipo no cumplió con las expectativas que había despertado en la pretemporada con la renovación que hubo en el plantel. Por un total de 175 millones de euros llegaron Álex Baena, destinado a ser el enganche creativo; Almada, David Hancko, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Mateo Ruggeri y Marc Pubill.