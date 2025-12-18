El chef Christian Petersen “lucha por su vida” en San Martín de los Andes
Una noticia generó conmoción este jueves por la mañana en el mundo del espectáculo y la gastronomía: el reconocido chef Christian Petersen permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, donde se encuentra hospitalizado desde el viernes pasado.
La información fue dada a conocer por Pía Shaw en el programa A la Barbarossa (Telefe), al leer al aire datos aportados por el periodista Fernando Ciuffoliti, del medio local Realidad Sanmartinense. Según los primeros reportes, el cocinero se descompensó mientras participaba de una excursión para ascender el volcán Lanín, uno de los emblemas naturales de la Patagonia.
“Lucha por su vida, es lo que informan los medios locales. Está internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo desde el viernes, con un cuadro delicado y pronóstico reservado”, señaló Shaw durante el programa.
De acuerdo con el detalle difundido, el episodio ocurrió durante el ascenso al volcán, cuando el guía advirtió que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. Ante esa situación, se dio aviso a los guardaparques y se solicitó asistencia inmediata.
Se montó entonces un operativo de rescate que permitió descender a Petersen de la montaña y trasladarlo inicialmente al Hospital de Junín de los Andes. Allí, los médicos detectaron que presentaba una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular. Tras estabilizarlo, se resolvió su derivación al Hospital Ramón Carrillo, donde cuenta con mayor complejidad de atención.
Durante la emisión, Analía Franchín se comunicó con el entorno familiar del chef. “No quieren hablar todavía, están esperando el parte médico de hoy. Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofi”, comentó.
Por su parte, en el programa Puro Show (El Trece), Matías Vázquez aportó precisiones a partir de la palabra del responsable de prensa del Hospital Carrillo, Pablo Matilla. “El paciente Christian Petersen ingresó a terapia intensiva, derivado del Hospital de Junín de los Andes, con estado reservado. Presenta una falla multiorgánica”, leyó el conductor al aire.
El chef se encontraba disfrutando de unos días de descanso antes de afrontar nuevos desafíos profesionales previstos para el próximo año. Entre ellos, figuraban la concesión de un importante complejo gastronómico y su participación en la grilla 2026 de Canal Gourmet, señal especializada que recientemente celebró sus 25 años.
Cabe recordar que Christian Petersen contrajo matrimonio el 18 de abril pasado con Sofía Zelaschi, en una ceremonia íntima y emotiva, marcada por la presencia de Lorenzo, el hijo de ella, quien tuvo un rol central en el evento. En entrevistas recientes, el cocinero había expresado su deseo de seguir ampliando la familia, siempre con el acompañamiento y la aprobación de sus hijos: Hans, Lars y Francis.
En paralelo a su vida personal, Petersen atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, con proyectos televisivos, retornos a marcas de peso y una fuerte presencia en la escena gastronómica nacional. La noticia de su internación provocó una ola de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación por parte de colegas, figuras del espectáculo y seguidores, tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación.