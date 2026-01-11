El chavismo permite visita a presos en la cárcel El Rodeo, donde está secuestrado Nahuel Gallo
Mientras se mantiene la expectativa por nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela, familiares y allegados comenzaron a acercarse desde la mañana del domingo a la cárcel de El Rodeo, en busca de información oficial sobre los detenidos. En ese complejo penitenciario, específicamente en El Rodeo I, permanece alojado el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024.
En las últimas horas se conocieron liberaciones en los centros de detención El Helicoide y Yare, lo que reavivó la esperanza de los familiares. Según pudo saber TN, la principal novedad de este domingo fue que las autoridades venezolanas permitieron el ingreso de familiares a El Rodeo, algo que no ocurría desde hacía meses.
Entre quienes aguardan noticias se encuentra la madre de María Gómez, pareja de Nahuel Gallo, que desde hace varios días permanece en las inmediaciones del penal con la expectativa de recibir información sobre el gendarme argentino.
Durante meses, no se autorizaron visitas de familiares de presos políticos en El Rodeo, y la mayoría de los detenidos —entre ellos Gallo— no tuvo ningún tipo de contacto con sus allegados. En el caso del efectivo argentino, no hubo cartas, mensajes ni llamados, y mucho menos visitas, desde el momento de su detención.
Hasta el momento, no existe información oficial ni listados sobre próximas liberaciones. Según relatan los familiares, el régimen venezolano aplica una modalidad discrecional: avisa minutos antes, retira a los detenidos del penal y los deja en algún punto sin previo aviso.
En ese contexto de incertidumbre, la familia de Gallo expresó públicamente su preocupación. “No tenemos novedades de él. Todo es muy dudoso sobre lo que se sabe”, afirmó su madre, Griselda Heredia del Valle, en una entrevista con el programa El corresponsal de TN.
La mujer describió el impacto emocional de la espera: “Vivimos con mucho dolor esta situación. Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, sostuvo, en medio del proceso de excarcelación de presos políticos que atraviesa el país.
Heredia del Valle contó además que uno de los momentos más difíciles fue escuchar el testimonio de Iván Colmenares, un joven colombiano que compartió detención con Gallo en El Rodeo I, actualmente denominado Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS).
“¿Imaginate criar a un hijo para esto? Es muy fuerte. Nunca pensé que nos iba a pasar algo así. Es horrible, no tiene nombre”, expresó entre lágrimas. Y concluyó: “Es muy injusto que le pase a un hijo. Uno trata de ser fuerte, pero no se puede”.