El CGE y la UTN Paraná rubricaron un convenio marco para fortalecer el sistema educativo entrerriano
El Consejo General de Educación y la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional firmaron un convenio marco de cooperación y asistencia, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas en beneficio de estudiantes, docentes, equipos directivos y de la comunidad educativa en general.
El acuerdo fue suscripto por la presidente del CGE, Alicia Fregonese, y el decano de la UTN Paraná, Alejandro Carrere, en un acto realizado en la sede de la casa de altos estudios de Paraná.
“Celebramos este acuerdo porque creemos firmemente que la cooperación entre instituciones es clave para fortalecer la calidad educativa. Vincularnos con una universidad como la UTN Paraná nos abre nuevas posibilidades para proyectos conjuntos que lleguen a las escuelas y a los docentes con propuestas innovadoras”, expresó Fregonese.
Por su parte, el decano de la UTN Paraná destacó el valor estratégico del convenio para el desarrollo regional. “Este convenio es una muestra concreta de cómo la universidad puede y debe vincularse con el sistema educativo en todos sus niveles. Queremos poner nuestras capacidades al servicio de políticas públicas que mejoren la calidad educativa en la provincia”, afirmó Alejandro Carrere.
El convenio prevé la realización de trabajos conjuntos en áreas de interés común, como asesoramiento técnico, transferencia de conocimientos, acceso a recursos institucionales, y proyectos de impacto comunitario. Además, establece la posibilidad de firmar convenios específicos para implementar acciones concretas.
En el marco de este acuerdo, se firmó un convenio específico entre ambas instituciones para la implementación del Programa FinEs (Plan de Finalización de Estudios Secundarios) en la ciudad de Paraná. A través de este convenio, la dirección de educación de Jóvenes y Adultos del CGE estará a cargo de la gestión e implementación del programa, destinado a mayores de 18 años que adeuden materias del último año de la educación secundaria.
Por su parte, la UTN-FRP brindará el espacio físico para el desarrollo de tutorías presenciales, y emitirá constancias de examen para los estudiantes que finalicen las instancias evaluativas.
Con esta alianza, el CGE y la UTN Paraná consolidan su compromiso con una educación pública de calidad, innovadora y articulada, orientada a fortalecer la formación y el desarrollo en toda la provincia.