El CGE y la Secretaría de Deportes firmaron un convenio para fortalecer el desarrollo motriz y los valores deportivos en las escuelas entrerrianas
El Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación que encabeza Mauricio Colello, firmaron un convenio de colaboración destinado a promover la articulación entre educación y deporte. El acuerdo busca impulsar acciones conjuntas que fomenten el desarrollo motriz, la inclusión y los valores deportivos en todos los niveles del sistema educativo entrerriano.
La rúbrica fue realizada por la presidente del CGE, Alicia Fregonese, y el secretario de Deportes, Sebastián Uranga. Del encuentro también participaron la directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa; la coordinadora de Relaciones Institucionales, Casandra Lesa Witschi; junto a personal técnico y autoridades de la Secretaría de Deportes.
“Estamos muy contentos con esta articulación, porque el deporte es una herramienta fundamental en la formación de nuestros estudiantes. A través del deporte se construyen valores, se fortalecen las habilidades sociales y se promueve la igualdad de oportunidades. Queremos que en cada institución educativa puedan acceder a las prácticas deportivas y encontrar un espacio de crecimiento y pertenencia”, expresó Alicia Fregonese.
Por su parte, Sebastián Uranga destacó: “Es un hecho extraordinario por muchos motivos. El deporte y la educación son primos hermanos y deberían estar siempre unidos. Este convenio nos permitirá llegar a más sectores, impulsar la motricidad desde el inicio y fortalecer la articulación con distintas áreas del gobierno”.
El funcionario también remarcó: “Esto responde a una promesa clara del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario general Mauricio Colello. Nos propusimos trabajar codo a codo entre educación y deporte, y hoy estamos cumpliendo con ese compromiso”.
Desde la Dirección de Educación Física del CGE, se destacó que el convenio permitirá fortalecer la enseñanza de la educación física como derecho a la formación integral, garantizando el acceso a prácticas corporales, ludomotrices, gimnásticas, expresivas, deportivas y de relación con el ambiente en todos los niveles y modalidades.
El acuerdo contempla la promoción del deporte como herramienta del desarrollo integral, mediante actividades, proyectos, programas y capacitaciones conjuntas. Además, se fortalecerá el acompañamiento interinstitucional en los procesos de formación y se fomentarán todas las manifestaciones deportivas.
“Para nosotros es un día histórico, un día muy bueno. Esperamos que este convenio sea bien recibido, dentro y fuera del gobierno, porque eso nos permitirá seguir creciendo en un aspecto fundamental para los entrerrianos”, concluyó Uranga.