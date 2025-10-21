El CGE suspendió las clases del turno mañana del lunes 27 en escuelas afectadas por las elecciones
El Consejo General de Educación (CGE) dispuso, a través de la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.
La medida busca garantizar las condiciones de higiene y seguridad en los establecimientos luego de la jornada electoral.
Desde el organismo se aclaró que, aunque no habrá actividad escolar con estudiantes, el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares deberán presentarse en sus horarios habituales para realizar las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones.
La disposición rige únicamente para el turno mañana del lunes 27, mientras que el funcionamiento en los turnos tarde y noche dependerá de la organización y situación particular de cada escuela.