El CGE realizará elecciones docentes el 11 de diciembre con boleta única de papel
El Consejo General de Educación (CGE) confirmó que el 11 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones de representantes docentes para el organismo. En el marco de este proceso, ya se encuentra disponible el padrón provisorio en su sitio web oficial, conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 3140/25 CGE, reafirmando así el compromiso con la participación y representación democrática de la docencia entrerriana.
“En esta oportunidad, el proceso electoral se realizará por primera vez mediante boleta única de papel. Es un paso fundamental, ya que fortalece la voz y el compromiso de los trabajadores de la educación dentro del Consejo. Estamos trabajando para construir una educación más participativa y transparente”, expresó la presidenta del Tribunal Electoral, Carla Duré.
El padrón provisorio incluye a docentes titulares e interinos habilitados para votar y puede consultarse a través del sitio web del CGE. Durante el período de exhibición, quienes deseen realizar observaciones o reclamos podrán hacerlo enviando un correo electrónico al Tribunal Electoral (tribunalelectoral.cge@entrerios.edu.ar), encargado de resolverlos. El padrón definitivo se publicará el 20 de noviembre, mientras que las listas de candidatos podrán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 22 horas en la Sala de Vocales del CGE.
Las elecciones se desarrollarán el 11 de diciembre, de 8 a 18 horas, mediante voto directo, secreto y obligatorio. El personal docente elegirá un vocal titular y un suplente para integrar la Vocalía, además de representantes para el Jurado de Concursos, con cuatro vocales titulares y cuatro suplentes para Educación Primaria, cuatro para Educación Secundaria y dos para Educación Superior. También se renovarán los cargos del Tribunal de Calificaciones y Disciplina, compuesto por cuatro vocales titulares y cuatro suplentes.
Cabe destacar que el proceso se desarrollará con Boleta Única de Papel (BUP), conforme a la Ley Nº 11.190 del Código Electoral de la Provincia de Entre Ríos, lo que garantiza transparencia, participación y equidad en la elección de los representantes docentes. Este proceso reafirma el compromiso del CGE con una educación pública más democrática y participativa, donde la voz docente sea protagonista en la toma de decisiones.