El CGE realizará concursos docentes de ascenso con más de 330 cargos vacantes
El Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE) llevará adelante los días 19 y 20 de febrero los Concursos Docentes de Ascenso con Sistema de Oposición, destinados a la cobertura titular de cargos en los niveles Inicial, Primario y Secundario, junto a sus respectivas modalidades. En total, se concursarán más de 330 vacantes.
La iniciativa forma parte de la política educativa provincial orientada a garantizar el ascenso y la estabilidad en la carrera docente, fortaleciendo la jerarquización de los equipos de conducción de las instituciones que dependen del CGE.
Las instancias concursales se desarrollarán ambas jornadas desde las 9 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en General José de San Martín 15, en Paraná. El proceso se enmarca en el Reglamento de Concursos establecido por el acuerdo paritario, a través de la Resolución Nº 783/12 MT y sus modificatorias, normativa que regula ingreso, reingreso, pase, traslado y ascenso en todos los niveles obligatorios del sistema educativo.
Nivel Inicial y Primario
El jueves 19 se desarrollará el Concurso Extraordinario con Sistema de Oposición correspondiente al listado Nº 192, para cubrir cargos de Director y Vicedirector de los niveles Inicial, Primario y sus modalidades. La convocatoria se encuadra en la Resolución Nº 1200/22 CGE y sus ampliatorias.
De acuerdo a lo informado por las direcciones de Nivel, se concursarán 213 cargos vacantes y se prevé la participación de alrededor de 1.000 docentes aspirantes con oposición aprobada.
Nivel Secundario
El viernes 20 será el turno del Concurso Extraordinario de Titularización para cubrir cargos de Rector y Vicerrector del Nivel Secundario y sus modalidades, conforme a la oposición vigente establecida en la Resolución Nº 1200/22 CGE.
En este caso, las vacantes ascienden a aproximadamente 130 cargos, con una estimación de 800 docentes aspirantes habilitados para participar según los listados correspondientes.
Ambos actos concursales estarán encabezados por la Presidencia del Jurado de Concursos, la Sala de Vocales de cada Nivel y el equipo administrativo e informático del Cuerpo Colegiado. Además, contarán con la presencia de representantes de los gremios docentes en carácter de veedores, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.
Desde el CGE anticiparon una importante convocatoria, ya que los concursos no sólo permiten titularizar cargos de conducción, sino también habilitan el pase y traslado de docentes titulares con oposición vigente. Asimismo, quienes adjudicaron cargos en el concurso del año anterior podrán participar nuevamente.
De esta manera, el organismo educativo reafirma su compromiso con una carrera docente basada en el mérito, la estabilidad y la igualdad de oportunidades, pilares que impactan directamente en la calidad educativa de los estudiantes entrerrianos.