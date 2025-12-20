El CGE ratificó la continuidad de la educación superior en todo el territorio entrerriano
La Gobierno de Entre Ríos continuará garantizando una oferta formativa de nivel superior sostenida y constante, con institutos abiertos y en funcionamiento en todo el territorio provincial. Así lo reafirmó el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Superior, al brindar precisiones sobre el proceso de actualización y adecuación de las propuestas formativas vigentes.
Desde el organismo se informó que este proceso se desarrolla a partir de un análisis técnico, exhaustivo y planificado, que permite contar con un diagnóstico integral y actualizado de la situación de los institutos de formación docente en la provincia. El trabajo se apoya en información cuantitativa y cualitativa precisa, que contempla variables como matrícula, disponibilidad docente, inserción laboral, proyecciones y necesidades educativas específicas de cada región.
El objetivo central es garantizar previsibilidad, estabilidad y una planificación responsable, con un fuerte anclaje territorial que permita responder a las realidades y demandas de cada comunidad educativa.
En este marco, el CGE confirmó que se mantendrán instancias de diálogo con cada uno de los institutos, respetando las particularidades locales. Estas acciones se llevan adelante desde una lógica de diálogo permanente, apertura institucional y escucha activa, priorizando el cuidado de las trayectorias formativas de los estudiantes y las condiciones laborales de los y las docentes.
Asimismo, el organismo reafirmó su compromiso con la calidad educativa en el nivel superior, al considerar que una formación sólida y pertinente resulta clave para fortalecer el sistema educativo provincial y ampliar las oportunidades laborales futuras.
Finalmente, se garantizó que Entre Ríos seguirá contando con institutos abiertos y funcionando en todo su territorio, asegurando el acceso a la educación superior y brindando certeza y continuidad a las comunidades educativas.
Desde el CGE se convocó a continuar construyendo este proceso de manera colectiva, con diálogo, apertura y una mirada territorial, reafirmando el compromiso con la educación pública y con la previsibilidad que docentes y estudiantes necesitan.