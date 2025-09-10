El CGE presentó una capacitación virtual sobre normativa concursal para docentes de nivel superior
El Consejo General de Educación (CGE), a través del Jurado de Concursos de Nivel Superior, lanzó una propuesta de formación virtual sobre Normativa Concursal Vigente, destinada a docentes de toda la provincia. El objetivo es fortalecer el conocimiento normativo de aspirantes a concursos de horas, cargos iniciales y de ascenso.
La capacitación se dictará mediante la plataforma Atamá, con una carga horaria de 33 horas cátedra. El curso incluirá lectura y análisis de normativa, estudios de caso, cuestionarios y un trabajo integrador final. Además, otorgará puntaje como antecedente a quienes cumplan con los requisitos de asistencia y evaluación, en el marco de la resolución 1500/22 CGE.
La presidenta del CGE, Alicia Fregonese, destacó: “Con el lanzamiento de esta capacitación buscamos trabajar con mayor eficiencia y transparencia, brindando a los docentes del nivel superior herramientas para una mejor toma de decisiones en su carrera profesional. Este es un reclamo histórico que ahora se está haciendo realidad”.
En la misma línea, el presidente del Jurado de Concursos, Gonzalo Pais Miler, sostuvo: “Estamos presentando algo que representa una reparación histórica. Esta instancia, que estaba prevista desde 2003, nunca se había concretado y su ausencia generaba vacíos en los concursos de ascenso. La propuesta es fruto de un trabajo conjunto con los gremios”.
Por su parte, la vocal gremial Susana Cogno celebró la iniciativa: “Es oportuna y necesaria frente a los desafíos que enfrenta el nivel superior. La formación en normativa concursal permitirá unificar criterios, fortalecer la estabilidad y brindar autonomía al nivel que forma a los formadores”.
El acto de presentación contó con la participación de Alicia Fregonese, la vocal del CGE Carla Duré, Gonzalo Pais Miler, directores departamentales, vocales del Jurado, representantes gremiales y equipos directivos de institutos superiores.