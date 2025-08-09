El CGE participó en seminario nacional sobre planificación edilicia para la jornada escolar extendida
El Consejo General de Educación (CGE) participó del Seminario “Modelo para la Identificación de la Capacidad Edilicia para implementar la Jornada Escolar Extendida”, organizado de manera conjunta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría de Educación de la Nación.
El encuentro se desarrolló en la sede del BID en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con modalidad presencial y virtual para las distintas jurisdicciones. Durante la jornada se expusieron estrategias para recopilar y analizar datos sobre infraestructura escolar, con el objetivo de planificar de forma eficiente la implementación de la jornada extendida en las escuelas del país.
Uno de los ejes centrales fue la presentación de la experiencia de Entre Ríos y Jujuy en la validación de datos y en la aplicación del modelo propuesto por el BID, lo que permitió identificar buenas prácticas y desafíos comunes en la articulación entre planificación pedagógica e infraestructura.
El director de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE, Gustavo Wisziniovski, destacó: “Fue una buena experiencia porque se presentó un trabajo que habíamos realizado desde el Consejo. Lo presentaron asesores del BID. Con todo eso se realizó un análisis de los espacios para trabajar con jornada extendida. Fue Entre Ríos una de las provincias seleccionadas para ese trabajo. Ahora BID va a desarrollar una aplicación para poder trabajar con nosotros a futuro todo ese tema”.
La actividad incluyó exposiciones de los consultores Silvia Candegabe y Ricardo Santocono, quienes explicaron la metodología utilizada, presentaron estudios de caso y propusieron herramientas para fortalecer los sistemas de información edilicia a nivel provincial.
La participación de Entre Ríos en este espacio reafirma el compromiso del CGE con una planificación educativa basada en datos, sostenible y orientada a mejorar las condiciones escolares en toda la provincia.