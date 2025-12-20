El CGE licitó más de 103.000 libros para fortalecer la alfabetización en escuelas primarias de Entre Ríos
El Consejo General de Educación (CGE) abrió los sobres de la licitación destinada a la impresión y distribución de 103.480 libros para estudiantes y docentes, en el marco del Programa Provincial de Alfabetización para la educación primaria correspondiente al ciclo lectivo 2026, con una inversión de 273.167.000 pesos.
A la licitación pública Nº 3/2025 se presentaron cuatro oferentes: Artes Gráficas del Litoral SA, Melenzane SA, 4U SRL y Latin Gráfica SRL.
La iniciativa busca fortalecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje en las escuelas primarias de la provincia, ofreciendo herramientas pedagógicas actualizadas y de calidad que acompañen el proceso de alfabetización de los estudiantes.
El material fue elaborado por la directora de la Asociación Civil Dale, doctora Beatriz Diuk, junto a su equipo, en colaboración con la Dirección de Educación Primaria a través de Cooperación para la Alfabetización (Copla).
Está dirigido a estudiantes del primer ciclo y a docentes, con propuestas didácticas orientadas a promover el desarrollo de la lectura y la escritura desde los primeros años de escolaridad.
Desde el CGE destacaron que esta acción forma parte de una política educativa integral que pone a la alfabetización como eje central, reafirmando el compromiso del Estado provincial con la educación pública y la mejora continua de los aprendizajes.