El CGE lanzó las clases de natación en piletas abiertas dentro del programa Entrerrianada
El Consejo General de Educación (CGE) puso en marcha en noviembre las clases de natación en piletas abiertas, una iniciativa que forma parte del Programa Entrerrianada, y que comienza a desarrollarse con la llegada de las altas temperaturas en toda la provincia.
La propuesta integra los contenidos del área con experiencias acuáticas seguras, supervisadas por profesores y guardavidas, en distintos puntos de Entre Ríos. Entrerrianada incorpora la natación como parte de la currícula escolar, con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes, incluso aquellos sin acceso a instalaciones deportivas, puedan aprender a nadar y adquirir hábitos saludables vinculados al medio acuático.
Para ello, el CGE articula con municipios, clubes y complejos deportivos que ceden sus instalaciones y suman instancias formativas como capacitaciones en RCP y primeros auxilios. Los docentes de las escuelas trabajan en coordinación con los Centros de Educación Física (CEF), responsables de organizar las prácticas en las piletas habilitadas.
En el marco de esta implementación, la Dirección de Educación Física del CGE asignó 165 horas cátedra para guardavidas, quienes se encargan del acompañamiento y cuidado de los grupos escolares en las piletas abiertas. Las clases se llevan adelante en la pileta del Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná, así como en los CEF y polideportivos municipales coordinados por el CEF Nº 7 de Nogoyá; Nº 9 de Larroque; Nº 10 de Basavilbaso; Nº 11 de Valle María; Nº 21 de General Ramírez; Nº 26 de Oro Verde; Nº 29 de San Salvador; Nº 31 de Urdinarrain; Nº 32 de Aldea San Antonio; Nº 37 de Federal, además del Club 25 de Mayo de Victoria.
De manera complementaria, el organismo educativo asegura la continuidad del programa durante todo el año mediante 138 horas cátedra destinadas a actividades en piletas climatizadas, desarrolladas a través del CEF Nº 13 de Cerrito, las piletas municipales, Termas Concepción del Uruguay, Club Regatas Uruguay, Club Parque Uruguay, CEF Nº 22 de La Paz, Club Atlético Villa Elisa, Gimnasio Vital de San Benito, CEF Nº 27 de Santa Elena (anexo Bovril), CEF Nº 34 de Seguí, Círculo Náutico Diamante y el CEF Nº 28 de Chajarí en Termas.
Con estas acciones, el CGE fortalece el acceso igualitario a la práctica de la natación y consolida experiencias seguras, formativas e inclusivas en el medio acuático para miles de estudiantes de toda la provincia.