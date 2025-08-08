El CGE lanzó la nueva formación en lenguaje teatral para docentes de escuelas Nina
El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Primaria, lanzó la segunda cohorte del trayecto formativo El lenguaje teatral en la educación primaria: contexto, posicionamiento, recorridos y metodología, destinado a docentes de escuelas Nina de la provincia.
La capacitación, que se desarrolla en modalidad virtual, fue aprobada por la resolución N° 2874/24 y propone un abordaje integral del lenguaje teatral como herramienta pedagógica, promoviendo nuevas estrategias didácticas en el aula.
El trayecto formativo se dicta de forma virtual mixta, combinando actividades asincrónicas en la plataforma ATAMÁ y encuentros sincrónicos a través de Google Meet. Consta de dos módulos que incluyen cuatro clases, orientadas a la reflexión, práctica y análisis de experiencias educativas teatrales.
La primera clase sincrónica se realizó el martes 5 de agosto. Las clases estarán disponibles en la plataforma ATAMÁ para quienes participen en la modalidad asincrónica.
Desde el CGE se pensó especialmente la propuesta para quienes desempeñan su tarea en el marco del proyecto Escuelas Nina. Se trata de un espacio formativo que potencia el uso del arte en los procesos de enseñanza y aprendizaje.