El CGE lanza la 3ª cohorte del Plan Provincial de Alfabetización Inicial con jornadas en cuatro sedes entrerrianas
El Consejo General de Educación (CGE) pondrá en marcha la 3ª cohorte del Plan Provincial de Alfabetización de Nivel Inicial, a través de una serie de jornadas de formación destinadas a docentes, con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en alfabetización temprana en toda la provincia.
Las instancias formativas estarán dirigidas a docentes, vicedirectoras y secretarias de instituciones de gestión estatal y privada, y se desarrollarán en cuatro sedes distribuidas estratégicamente en el territorio entrerriano.
El plan tiene como propósito central consolidar la alfabetización desde una perspectiva integral, haciendo especial énfasis en la oralidad como base para el desarrollo de la lectura, la escritura y la comprensión de textos en salas de 4 y 5 años.
Para promover el aprendizaje temprano, las capacitaciones estarán a cargo de especialistas de CIIPME-CONICET, con el acompañamiento de equipos de formadoras de la provincia, quienes aportarán herramientas teóricas y prácticas orientadas a mejorar las experiencias pedagógicas en el aula.
La propuesta se implementa en alianza con el Instituto Natura y la Fundación Perez Companc, con la participación de diversos actores del sistema educativo y el acompañamiento de las familias, en una estrategia que busca articular esfuerzos públicos y privados.
Cronograma de capacitaciones
Concordia: 13 de abril, destinada a docentes de los departamentos Concordia, San Salvador, Federación y Colón.
Gualeguaychú: 14 de abril, destinada a docentes de los departamentos Gualeguaychú, Islas, Gualeguay, Uruguay y Tala.
Paraná: 16 de abril, destinada a docentes de los departamentos Diamante, Nogoyá, Victoria, Federal y Villaguay.
La Paz: 17 de abril, destinada a docentes de los departamentos La Paz y Feliciano.
De esta manera, el CGE continúa avanzando en políticas educativas que buscan garantizar el acceso a aprendizajes significativos desde los primeros años de escolaridad, promoviendo una alfabetización inclusiva y de calidad en toda la provincia.