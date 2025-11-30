El CGE inicia la capacitación obligatoria en Ley Micaela para sus agentes
El Consejo General de Educación (CGE) convocó a sus equipos de trabajo a participar de la capacitación obligatoria en Ley Micaela, una instancia destinada a fortalecer las políticas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género dentro del ámbito institucional.
El trayecto formativo, organizado junto a la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, se dictará los miércoles 3 y 10 de diciembre, de 10 a 13, en el Auditorio del CGE en Paraná.
La propuesta está dirigida a los agentes que aún no cuentan con la certificación obligatoria establecida por la Ley 27.499, con especial énfasis en funcionarios, jefes de departamento y jefes de división.
Para asegurar el normal funcionamiento de las áreas, se solicitó que cada oficina del CGE designe hasta dos representantes para participar de la capacitación. La inscripción, con cupo limitado, se realiza mediante formulario online.
Desde el organismo destacaron que esta instancia constituye un paso clave para consolidar instituciones más igualitarias, libres de violencia y comprometidas con la perspectiva de género.