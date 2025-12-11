El CGE garantiza la continuidad laboral de docentes en la actualización de la oferta académica
En el marco del proceso de actualización y adecuación de la oferta académica en los institutos de formación docente y técnico–profesional de la provincia, la Dirección de Educación Superior, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), reafirmó que los derechos laborales de los docentes titulares están plenamente garantizados.
Los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas mantienen la continuidad, confirmaron desde el organismo. A la vez, aclararon que las carreras con horas de planta permanente podrán solicitar adaptaciones o reconversiones académicas, cuando la demanda territorial así lo requiera y por el tiempo que resulte pertinente, para luego retomar su formato original.
En cuanto a los profesorados de planta temporaria, cuyo período concluye en 2025, se informó que serán convocados para evaluar su continuidad o posibles alternativas, según las necesidades y características de cada región.
“Contamos con un análisis cuantitativo y cualitativo actualizado, acompañado por un relevamiento de disponibilidad docente que nos permite planificar una oferta educativa pertinente, con salida laboral real y en cercanía con los territorios”, expresaron desde la Dirección de Educación Superior. Además, remarcaron que todas las decisiones se dialogarán con los equipos directivos de cada instituto. “El análisis conjunto de matrícula, empleo, proyecciones y necesidades locales será la base de cada definición”, subrayaron.
Finalmente, convocaron a la comunidad educativa a seguir construyendo un sistema educativo sólido e inclusivo, preparado para los desafíos actuales y sostenido por el profesionalismo de los docentes.