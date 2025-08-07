El CGE fortalece las trayectorias educativas en la modalidad de Educación Especial con propuestas integrales para adolescentes, jóvenes y adultos
El Consejo General de Educación (CGE), a través de su Dirección de Educación Especial, lleva adelante una serie de acciones destinadas a fortalecer las trayectorias educativas de adolescentes, jóvenes y adultos en el marco de la modalidad de Educación Especial en la provincia.
Durante el primer semestre de 2024, se realizaron encuentros y visitas institucionales a escuelas de Paraná, con el objetivo de acompañar y evaluar las propuestas pedagógicas desarrolladas. Las visitas incluyeron observaciones directas en espacios de Orientación Vocacional Ocupacional (OVO) y Formación Laboral Ocupacional (FLO), además de instancias de diálogo con equipos directivos y de orientación educativa.
Estas acciones permitieron revisar y fortalecer las prácticas institucionales a partir de los lineamientos de la Resolución N° 444/22 del CGE, que regula aspectos curriculares y organizativos específicos de la modalidad de Educación Especial.
Desde la Dirección de Educación Especial destacaron que “la propuesta busca fortalecer los procesos de inclusión y garantizar una educación integral y de calidad, articulando los espacios institucionales con escenarios reales de formación y trabajo”.
En este contexto, y como parte del fortalecimiento de la Formación Laboral Ocupacional, el CGE entregó kits con insumos, utensilios y herramientas específicas para talleres de gastronomía, carpintería y huerta-jardín, lo que permitirá mejorar las condiciones materiales en las que se desarrollan las Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales (PEVO).
Los kits buscan acercar a los estudiantes a entornos laborales reales, ayudándoles a adquirir habilidades prácticas, fomentar su autonomía y favorecer su futura inclusión en el mundo del trabajo.
“El acceso a herramientas adecuadas no solo mejora la formación, sino que también dignifica la experiencia educativa de cada estudiante”, expresó la directora de Educación Especial, Alexia Mors.
Estas políticas forman parte de una estrategia sostenida del CGE que promueve el derecho a una educación inclusiva, con propuestas significativas, contextualizadas y adaptadas a las particularidades de cada comunidad educativa.