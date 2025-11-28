El CGE expuso avances en el uso educativo de la inteligencia artificial durante el segundo encuentro nacional de Paideia
Una jornada virtual reunió a referentes de todo el país que integran el Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial (Paideia), con el objetivo de compartir avances, desafíos y experiencias vinculadas al uso pedagógico de tecnologías basadas en IA.
Entre Ríos presentó sus iniciativas
El referente en Inteligencia Artificial del Consejo General de Educación (CGE), Pablo Sebastián Pannone, destacó que el programa apunta a profundizar la transformación de las prácticas pedagógicas mediante la incorporación consciente, crítica y creativa de herramientas de IA.
“Buscamos conocer con mayor profundidad las iniciativas que se están llevando adelante en cada territorio, dando un paso más en la transformación educativa”, señaló.
Un espacio federal de intercambio
La actividad, desarrollada a través de Microsoft Teams, forma parte de una línea de trabajo impulsada por el Ministerio de Capital Humano mediante la Secretaría de Educación de la Nación.
Durante el encuentro, los equipos técnicos de las distintas jurisdicciones presentaron acciones, propuestas pedagógicas y desarrollos propios vinculados al uso de IA en entornos escolares.
Además, se abrió un espacio de intercambio para socializar avances, desafíos y experiencias territoriales, fortaleciendo el carácter federal de la iniciativa y el trabajo colaborativo entre provincias.