El CGE dispuso que no habrá clases en el turno mañana del lunes en escuelas utilizadas como centros de votación
El Consejo General de Educación (CGE) informó, mediante la circular Nº 17, que no se dictarán clases en el turno mañana del lunes 27 de octubre en los establecimientos educativos que funcionen como centros de votación durante las elecciones generales del domingo.
La medida tiene como objetivo garantizar las condiciones de higiene y seguridad en las instituciones tras la jornada electoral.
El documento emitido por el CGE aclara que, aunque no habrá actividades con estudiantes, el personal directivo, de maestranza y servicios auxiliares deberá presentarse en su horario habitual para realizar las tareas de limpieza y desinfección.
Asimismo, el organismo precisó que la disposición rige únicamente para el turno mañana, mientras que la reanudación de las clases en los turnos tarde y noche dependerá de la organización interna de cada escuela.