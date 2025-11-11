El CGE confirmó que continúa el relevamiento nacional del personal educativo en Entre Ríos
El Renpe tiene como objetivo construir un registro federal, actualizado y nominalizado de todos los trabajadores de la educación de Argentina. Esta información permitirá contar con datos precisos y confiables sobre el personal del sistema, una herramienta clave para el diseño y evaluación de políticas públicas educativas.
El operativo abarca a todas las personas que se desempeñan en el ámbito educativo, tanto del ámbito estatal como privado, sin importar su función. Deben completarlo docentes, directivos, supervisores, asistentes escolares, personal administrativo, de maestranza o de apoyo, así como quienes desarrollen tareas de acompañamiento educativo en cualquier nivel o modalidad. También incluye a quienes trabajan en las Direcciones Departamentales de Escuelas y en programas u organismos de apoyo técnico o pedagógico del CGE.
Durante la primera etapa, los equipos directivos de las escuelas realizaron la carga institucional de datos, con alta participación y compromiso de las instituciones entrerrianas. Finalizada esta fase, se da inicio a la segunda etapa, en la que cada trabajador deberá ingresar a la plataforma Mi Argentina para validar la información registrada y completarla con nuevos datos personales y laborales, asegurando así un registro completo y actualizado.
El cuestionario se completa de forma virtual a través del sitio oficial
https://www.argentina.gob.ar/educacion/renpe-2025
El CGE elaboró un tutorial paso a paso para orientar el proceso
Ver instructivo
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRE1D5k_sEFh0-UqdAqXtpvLX2luwIz1Xyfq4Cd2AtpTERBeEIF6B_d0tr3JVqa9relVcVBi4Lr99mL/pub
El acceso se realiza con DNI a través de Mi Argentina. Si el sistema indica que el número no figura o no fue validado, puede deberse a que la persona no aparece en SAGE, fue incorporada después del 19 de agosto de 2025 o su validación fue omitida en la primera etapa. En cualquiera de esos casos, si la persona trabajó al menos un día durante agosto de 2025, deberá igualmente completar el relevamiento seleccionando “Registrar mis datos”.
El Relevamiento Nacional de Personal Educativo es una política de Estado que fortalece la gestión educativa con información precisa y transparente. El CGE reafirma su compromiso con esta iniciativa e invita a toda la comunidad educativa de la provincia a participar activamente en esta segunda etapa.