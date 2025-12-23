El CGE comenzó la planificación del ciclo lectivo 2026 junto a directores departamentales
En el salón auditorio General San Martín del Consejo General de Educación (CGE) se realizó el primer encuentro de trabajo entre el presidente del organismo, Carlos Cuenca, y los 17 directores departamentales de escuelas de la provincia, con el objetivo de avanzar en la planificación del ciclo lectivo 2026.
La reunión tuvo como eje central la definición de líneas de acción durante el receso escolar, orientadas a dejar el sistema educativo en condiciones para garantizar el normal inicio de clases el próximo 2 de marzo en todo el territorio provincial.
Durante el encuentro, Cuenca destacó el rol estratégico que cumplen los directores departamentales dentro de la estructura educativa. En ese sentido, afirmó: “Los directores departamentales son fundamentales para el desarrollo de las políticas educativas de la provincia. La figura de ellos representa la cara visible y nuestros ojos en el territorio”.
El titular del CGE también remarcó la importancia del trabajo colectivo y del diálogo permanente con cada área: “Creo firmemente en este tipo de encuentros grupales y de construcción colectiva, pero también vamos a continuar con el diálogo de manera individual, a través de reuniones programadas. Sabemos que hay aspectos positivos y también demandas que debemos atender, algunas de ellas asociadas a infraestructura”, sostuvo.
La jornada estuvo coordinada por el responsable de las Direcciones Departamentales de Escuelas (DDE), Sebastián Benedetti, quien realizó una exposición inicial y luego dio lugar a la participación de cada director departamental. En ese espacio, se compartieron balances de gestión y se destacaron avances vinculados al compromiso institucional, el trabajo articulado con el CGE, la presencia territorial, el ordenamiento administrativo, el fortalecimiento del rol institucional, el diálogo con la comunidad y la articulación con otras instituciones.
El encuentro permitió consolidar un ámbito de escucha, intercambio y planificación conjunta, reafirmando el trabajo territorial y coordinado como eje clave para asegurar un inicio del ciclo lectivo 2026 ordenado y en condiciones en toda la provincia.